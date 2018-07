Trafic de date de 7.000 de euro, pe telefon, la o comună din Caraș Severin

Funcționarii dintr-o primărie din Banat au reușit ”performanța” de a vorbi la telefon cheltuind valoarea unei mașini bune, într-o lună. Primarul din Prigor a asjuns în pragul colapsului când a văzut factura.





Primăria comunei cărășene Prigor are de plătit pe ultima lșună servicii de telefonie în valoare de 52.000 de lei. Aceasta este o localitate cu aproximativ 2.500 de locuitori. Primarul, Antonică Moț, a suspectat că, pe lângă faptul că funcționarii au vorbit în neștire, și că operatorul de telefonie ar fi ”umflat” factura. Teoria edilului s-a dovedit a fi corectă, astfel că, după discuțiile cu operatorul de telefonie, acesta a redus suma la 31.000 de lei. Pentru că și așa suma este exagerată pentru o comună, edilul a făcut plângere la poliție pentru a descoperi cine a putut vorbi la telefonul primariei de atâția bani. Cu această ocazie a descoperit că administrația locală pe care o conduce avea înregistrate mult mai multe numere de telefon decât știa că sunt, mai exact dublul abonamentelor cunoscute. Moț caută acum să afle cum s-au realizat cele 15 aboanamente suplimentare, fără știința lui, și cine a păgubit efectiv bugetul local.

Factura de 52.000 de lei, spune priamrul Moț, e pentru luna februarie. ”Am întrebat operatorul de telefonie (n.r. Telekom) dacă factura este reală și corectă, iar răspunsul a fost pozitiv. Între timp, au recalculat factura și au redus-o de la 52.000 de lei la 31.000. am ionformații că noua factură care va fi emisă e undeva la 10 – 11.000 de lei. Nu înțeleg cum sunt posibile aceste scădări. Am primit o adresă de la operator care spuen că facturile sunt reale și așa au fost înregistrate, și mă întreb cum poate o factură de la 52.000 să ajungă la 11.000”, arată edilul. Pe de altă parte, spune acesta, pe un singur număr de telefon pentur care Primăria Prigor plătește abonamentul, s-a făcut trafic de date în lunile octombrie și noiembrie 2017 în valoare de 7.000 de euro.

”Contabilul a spus că e o cartelă pe care și-a însușit-o, probabil ca să protejeze persoana căreia i-a dat cartela respectivă. Când am fost ales primar, același contabil, mi-a dat o notă inromativăî în care pre4ciza că primăria are 15 abonamente de telefonie mobilă și date, iar acum am descoperit că sunt 30. El spune că a mai dat cartele consilierilor locali, dar ei sunt mai puțin de 15. Probabil a dat abonamente unor persoane din afara primăriei. Organele în drept urmează să lămurească situația”, a mai spus primarul Antonică Moț.

Pagina 1 din 1