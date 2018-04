DESECRETIZATE și acum TRADUSE? Solicitare neașteptată pentru șefa DNA. Cine este OFICIALUL care a cerut TRADUCEREA PROTOCOLULUI

Ies la iveală noi informaţii despre întâlnirea pe care Laura Codruţa Kovesi a avut-o, la Bucureşti, miercuri seara, cu ministrul de Externe al Franţei. Potrivit unor surse guvernamentale citate de Antena 3, cei doi oficiali au vorbit şi despre protocolul dintre SRI şi Parchetul General. Reamintim faptul că desecretizarea protocoalelor SRI-DNA nu a rămas fără reacții, iar ițele scandalului par să se încurce mai mult cu fiecare zi.





Mai exact, potrivit sursei citate, oficialul francez i-a cerut şefei DNA să-i dea o copie tradusă a protocolului semnat în 2009 de SRI şi Parchetul General. Ministrul francez i-ar fi dezvăluit acest lucru premierului Viorica Dăncilă. CINE MINTE în scandalul PROTOCOALELOR SRI-DNA. Morar, REPLICĂ EXPLOZIVĂ pentru Kovesi. „Consiliul Superior al Magistraturii trebuie să analizeze și să decidă...”

Controversele în cazul desecretizării protocoalelor DNA-SRI continuă

După ce SRI a decis să facă public protocolul de colaborare încheiat cu Parchetul General, au apărut mai multe ipoteze cu privire la o presupusă modificare a documentului.

Este vorba de o diferență care apare într-una dintre paginile documentului publicat de Serviciu. Urmare scandalului declanșat, Claudiu Manda, șeful Comisiei SRI a declarat duminică seara, la Antena3, că se vor face verificări în Comisia de Control a SRI în legătură cu veridicitatea documentelor prezentate de Serviciul Român de Informații.

„Vom face verificari la Comisia SRI. Noi nu am analizat încă protocoalele ca să putem sa formulăm o propunere Comisiei și apoi să o prezentam Parlamentului. Nu as vrea să mă pronunt in spatiul public inainte sa analizam in fata Comisiei documentele. Pentru noi este foarte important sa intelegem care erau competentele fiecareia dintre instituții. Mai exact, în prima ședinta a Comisiei, miercuri după-amiază ne vom întâlni să discutăm toate aceste elemente”, a declarat Claudiu Manda, șeful Comisiei de Control a SRI la Antena3.

