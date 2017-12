Tradiții și credințe de Anul Nou. Ce să faci ca să fii bogat și să ai noroc în dragoste

Din bătrâni românii țin cu strictețe câteva obiceiuri, despre care bunicii lor le-au spus că dacă le urmează garantat vor avea parte de un an nou minunat. Sunt tradiții care, practicate de Anul Nou promit dragoste și fericire, bani sau o viață fără de griji.





Se crede că Anul Nou trebuie să te prindă cu haine noi pentru ca în următoarele 365 de zile să te înnoieşti din toate punctele de vedere. Poartă ceva roșu. Pentru a avea un an nou norocos şi plin de iubire sunt recomandate hainele roşii, roşul fiind considerat culoarea veseliei şi a iubirii.

Ca să fii bogat, fioerbe fasole și mănâncă pește și struguri. Un alt obicei spune că trebuie să mănânci peşte în noaptea de Revelion ca să te poţi strecura printre probleme în noul an, cu agilitatea unui peşte în apă. În niciun caz nu sunt acceptate preparatele pe bază de carne de pasăre. Păsările scurmă praful, așa vei scurma și tu prin viață. Dacă vrei să ai câștiguri mari de bani în anul ce vine, trebuie ca la trecerea dintre ani, să ai bani în buzunar. Se crede că în noaptea de Revelion trebuie să pui la fiert fasole, care să dea în clocot chiar la ora 24,00, pentru a te îmbogăți. Mai mult, strugurii au o semnificaţie aparte în seara de Revelion. Fiecare din cele 12 boabe de struguri consumate semnifică prosperitatea în cele 12 luni ale anului care vor urma.

Sub vâsc sau nu, sărtutul de la miezul nopții e obligatoriu pentru a avea un an cu satisfacții sentimentale. De asemenea, se spune că de Revelion trebuie să fim veseli, iar plânsul e interzis. Tradiţia spune că aceia care plâng în prima zi a anului vor avea un an cu evenimente triste. Pentru ca noul an să fie luminos, se aprinde o lumânare și se lasă să ardă până dimineaţa, la ivirea zorilor. De asemenea, prima persoană care intră în casă pe 1 ianuarie, trebuie să fie de sex masculin, mai spun tradițiile.

La miezul nopţii de Anul Nou se deschid ușa și ferestrele pentru câteva minute, astfel încât anul vechi să iasă, iar cel nou să intre.

Nu în ultimul rând, în noaptea dintre ani este important să ne punem o dorință și să întâmpinăm anul ce vine cu speranțe și positivism.