Toader avansează un scenariu sumbru pentru Kovesi: „Să terminăm ce am început. Când toată ţara vorbeşte despre un procuror…”

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, consideră că argumentele din motivarea avizului negativ dat de Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii la propunerea sa de revocare a procurorului şef al DNA, reproduc „în oglindă” susţinerile Laurei Codruţa Kovesi de la şedinţa CSM la care a mai participat şi Procurorul General al României, Augustin Lazăr.





„Părerea mea este că CSM a luat cele 20 de puncte prezentate de mine, a luat răspunsurile date de procurorul şef, le-a sucit, le-a schimbat un pic, le-a schimbat modul de prezentare şi le-a luat de bune. În rest, nu a făcut absolut nimic.

Ce a susţinut procurorul şef al DNA, CSM a luat, a cosmetizat şi a zis că e bine aşa. Păi cum e bine aşa? Când toată ţara vorbeşte pe toate canalele despre un procuror - nu vreau să-i spun numele - că abuzează în exercitatea atribuţiilor de serviciu şi tu te duci cu el de mână la CSM să-i aperi reputaţia, în loc să-ţi îndeplineştiu misiunea de conducere, de a vedea care sunt cauzele să le îndepărtăm, să prevenim şi aşa mai departe... Asta este mod de exercitare a atribuţiilor de conducere în mod corect?

Cine spune treaba asta, mă rog, vorbeşte în alt registru”, a declarat ministrul Justiţiei, care vede totuşi şi o parte bună a raportului CSM: temeiul în care dau avizul negativ este Legea 303 nu regulamentul CSM, pe care îl invoca Procurorul General, Augustin Lazăr.

Despre varianta declanşării unei proceduri disciplinare împotriva Laurei Codruţa Kovesi, ca urmare a informaţiilor apărute în ultimele zile în spaţiul public, Toader a răspuns: „Părerea mea este să terminăm ce am început. (...) Noi suntem într-o procedură în care am iniţiat revocarea pe motivele exemplificative enunţate în raport, pentru că sunt convins, şi multă lume spune, că realitatea este, din păcate, mult mai bogată decât cea prinsă în raport.”

„Ultima întrevedere cu domnul preşedinte (n.r. Klaus Iohannis) am avut-o la momentul depunerii jurământului de către tinerii magistraţi. Atunci am avut o întrevedere de o oră şi ceva. Am discutat foarte multe, am rămas în parametrii limitelor constituţionale”, a mai afirmat Toader.

Intervenţia ministrului Justiţiei a venit în condiţiile în care vineri, raportul cu motivarea avizului negativ dat de Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) cererii lui Tudorel Toader, de revocare din funcţie a procurorului şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi, a fost finalizat şi a fost „transmis decidenţilor”.

Reprezentanţii Secţiei pentru procurori a CSM au transmis în motivarea avizului negativ dat solicitării ministrului Justiţiei de revocare a Laurei Kovesi, că în cuprinsul cererii de revocare nu s-a făcut referire la niciuna dintre atribuţiile legale încălcate, nefiind specificată componenta managerială vizată. În textul motivării „se observă existenţa unei enumerări generice a componentelor manageriale, fără o individualizare concretă: a resurselor nelegal folosite, a deficienţelor comportamentale, a atribuţiilor legale neîndeplinite sau a aptitudinilor manageriale inexistente sau îndeplinite defectuos”.

Amintim că în şedinţa CSM care a durat două ore şi jumătate, şefa DNA a răspuns, punct cu punct, celor 20 de acuzaţii aduse de ministrul Justţiei în raportul care stă la baza propunerii de revocare din funcţie.

În replică, ministrul Justiţiei a spus că raportul prezentat de Kovesi „poate fi seducător, convingător”, dacă îl face în faţa celor care nu se pricep deloc, dar pe el nu îl poate convinge.

În continuare, cel care urmează să anunţe decizia în cazul şefei Direcţiei Naţionale Anticorupţie este preşedintele României, Klaus Iohannis, care a afirmat de mai multe ori că nu consideră că există motive de revocare a şefei DNA.

