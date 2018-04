The Humans: „Am câştigat Selecţia Naţională la un an de la înfiinţare şi ar fi extraordinar să câştigăm finala de la Lisabona"

Luni, 30 aprilie, delegaţia României la Eurovision 2018 va decola spre Lisabona. Cu două zile înainte de plecarea în Portugalia, delegaţia României la Eurovision 2018 a susţinut o conferinţă de presă. La evenimentul prezentat de vedeta TVR Sonia Argint Ionescu au participat, alături de trupa The Humans, Demeter Andras Istvan, Director Casa de Producţie TVR, Petre Năstase, regizorul show-ului şi Mădălina Moldoveanu, project manager Roton Music.





Înainte de îmbarcare, reprezentanţii noştri au declarat că sunt optimişti şi pregătiţi pentru experienţa Eurovision, un eveniment special pentru orice artist.



„Am foarte mari emoţii în cele câteva secunde de a urca pe scenă. Acestea se risipesc imediat, odată ce aud primele acorduri ale piesei. Vom cânta foarte bine, aveţi încredere în noi”, a declarat Cristina Caramarcu, solista trupei.

„Facem apel către toţi românii din diaspora, cei care pot să ne voteze, să fie alături de noi în această provocare. Trebuie să fim uniţi şi să obţinem un loc cât mai bun mai ales că marcăm un moment special, Centenarul Marii Uniri”, au declarat reprezentanţii României la Eurovision.



„Avem un precedent în ceea ce priveşte succesul la Eurovision: am câştigat semifinala naţională cu votul juriului, apoi finala cu votul publicului. Am câştigat Selecţia Naţională la fix un an de la înfiinţarea trupei şi ar fi extraordinar să câştigăm finala de la Lisabona tocmai când aniversăm 100 de ani de România”, este provocarea pe care au lansat-o artiştii la întâlnirea cu presa.



Regizorul Petre Năstase a dezvăluit câteva detalii despre conceptul pe care l-a pregătit pentru show: „Am văzut scena Eurovision şi deja am emoţii. Acolo, vom avea doar trei minute să transmitem aceste emoţii în mod pozitiv către milioanele de telespectatori”. „Am îmbrăcat melodia într-un decor compus din elemente care vor da o anumită profunzime show-ului, deoarece pe scena de la Lisabona nu există grafică de fundal. Totul se bazează pe jocul lumini, într-un concept care va umaniza mesajul nostru”, a adăugat Petre Năstase.

Delegaţia României va decola luni, 30 aprilie, de pe Aeroportul Henri Coandă din Otopeni, alături de delegaţia TVR care îi însoţeşte la Lisabona



Câştigătoare a Selecţiei Naţionale cu piesa "Goodbye", trupa The Humans va urca pe scena Eurovision Song Contest 2018 în prima parte a semifinalei din 10 mai, având numărul 2 de intrare în concurs.



În România, concursul internaţional cu semifinalele din 8 şi 10 mai şi Marea Finală, de sâmbătă, 12 mai, va fi transmis în exclusivitate de Televiziunea Română, în calitate de official broadcaster, la TVR 1, TVR HD şi online pe TVR+.



Sub sloganul „All aboard”, Eurovision Song Contest 2018 va aduce, pe scena din Lisabona, reprezentanţii celor 43 de ţări înscrise în competiţie: Albania, Armenia, Australia, Austria, Azerbaidjan, Belarus, Belgia, Bulgaria, Croaţia, Cipru, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Georgia, Grecia, Ungaria, Islanda, Irlanda, Israel, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Moldova, Muntenegru, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, România, Rusia, San Marino, Serbia, Slovenia, Spania, Suedia, Elveţia, Ucraina, Marea Britanie.



Despre The HUMANS:

Fiecare dintre cei 6 membri ai trupei The Humans rezonează în acelaşi mix de stiluri muzicale: funk-pop-rock: Adi Tetrade (tobe), Alin Neagoe (bass), Alexandru Matei (clape), Alex Cismaru (chitară), Adrian Tănase (voce), Cristina Caramarcu (voce).

“Noi credem în Umanitate” – acesta este motto-ul sub care trupa își va manifesta actul artistic. Toată paleta de emoții umane, reperul înalt al valorilor adunate din experiența de viață a celor 6 muzicieni, exercițiul de empatie cumulat în timp este ceea ce îi reprezintă. Muzica lor nu este un act mecanic de interpretare, ci o împărtășire de emoții, fără granițe între scenă şi public. Muzica lor nu este doar o reproducere, ci un act de creație asumat.

Cel mai recent single lansat de trupa The Humans, “Goodbye” – compus de Alin Neagoe, Cristina Caramarcu şi Alexandru Matei – este piesa cu care trupa a câştigat Selecţia Naţională Eurovision România 2018.



Despre Eurovision:

Eurovision este o competiţie muzicală internaţională, organizată de European Broadcasting Union (EBU), cea mai mare asociaţie a televiziunilor publice din Europa. Prima ediţie a avut loc în 1956, la Lugano, în Elveţia. Difuzat fără întrerupere, timp de 60 de ani, show-ul a devenit unul dintre cele mai longevive şi mai urmărite programe de televiziune din lume. Printre artiştii care au urcat, de-a lungul anilor, pe scena Eurovision se numără: ABBA, Julio Iglesias, Celine Dion, Johnny Logan.

Televiziunea Română, membră a EBU, este organizatoarea Selecţiei Naţionale şi participă la competiţia europeană din anul 1993.

Cele mai bune performanţe ale României la acest concurs au fost: de două ori locul al treilea (Luminiţa Anghel & Sistem - Kiev, 2005; Paula Seling şi Ovi - Oslo, 2010) şi o dată locul al patrulea (Mihai Trăistariu - Atena, 2006).

Eurovision Song Contest 2017 a avut loc la Kiev, cu semifinalele pe 9 şi 11 mai şi finala pe 13 mai. Reprezentanţii României, Ilinca şi Alex Florea, au obţinut poziţia a şaptea, cu un total de 282 de puncte, cea mai bună clasare a României în concurs, de la succesul obţinut de Paula Seling şi Ovi la ediţia din 2010 şi a patra în istoria participării României la Eurovision.







Pentru alte informaţii, vă rugăm să ne scrieţi la: eurovision.romania@tvr.ro





Compania aeriană portugheză, TAP Air Portugal, membră a Star Alliance din 14 martie 2005, operează zboruri zilnice, directe între Bucureşti şi Lisabona. În total, prin Lisabona, sunt deservite 88 de destinaţii din 34 de ţări, inclusiv din America de Nord şi de Sud şi Africa.

