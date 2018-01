TATĂ la doar 13 ani! A lăsat GRAVIDĂ o adolescentă. Ce s-a întâmplat cu BEBELUȘUL

Alfie Patten, un băiat în vârstă de 13 ani din Marea Britanie, a devenit tată, după ce prietena sa, în vârstă de 15 ani, a născut o fetiţă perfect sănătoasă, pe care o vor numi Maisie Roxanne.





Contrar evenimentului petrecut mult prea devreme, adolescentul a declarat că este hotărât să fie un bun tată, cu toate că nu are suficiente resurse financiare şi că singurul său „venit” sunt banii de buzunar pe care îi are de la tatăl său.

„Când a aflat mama, am crezut că o să am probleme. Noi am vrut să păstrăm copilul, dar eram îngrijoraţi de cum vor reacţiona oamenii. Nu ştiam cum va fi să fiu tată. Dar sunt hotărât să fiu un tată bun”, a declarat Alfie.

Dennis, tatăl lui Alfie, a spus că fiul său vrea să fie un tată devotat şi responsabil, dar că acesta nu realizează ce înseamnă creșterea și educarea unui copil, mai ales la o vârstă fragedă. „Încă nu realizează. Habar n-are ce înseamnă un copil şi nici nu poate explica bine ce simte. Tot ce ştie e că mama şi tata îl vor ajuta”, a spus tatăl băiatului. „E o nebunie. Ei n-au idee ce-i aşteaptă”, a mai spus Dennis, care, în afară de Alfie, mai are alţi opt copii. „Când am vorbit cu el, a început să plângă. A spus că a fost prima dată când a făcut sex şi că nu ştia că vor apărea complicaţii...”, a încheiat tatăl băiatului.

Cazul lui Alfie nu este singurul de acest gen. În Marea Britanie, un alt adolescent a devenit tată la o vârstă fragedă. Sean Stewart a devenit părinte la numai 12 ani, în anul 1998, fiind numit cel mai tânăr tată din Marea Britanie.

