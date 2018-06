Tăriceanu a EXPLODAT după PROTESTUL de la Parlament. Liderul ALDE anunță modificări DURE. „Așa au început FASCISMUL și TOTALITARISMUL în Europa”

Președintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu a criticat în termeni foarte duri protestele care au avut loc miercuri, în interiorul Parlamentului. După ce mai multe persoane au manifestat împotriva modificărilor aduse la Codul penal și Codul de procedură penală, în timp ce premierul Viorica Dăncilă livra un discurs.





Protestatarii care l-au înfuriat pe Tăriceanu au refuzat să părăsească clădirea și s-au așezat în hol, strigând „Cuib de hoţi şi mafioţi!”; „DNA să vină să vă ia!”, „Ruşine să vă fie!”, „Viorica, fă ceva, Dragnea, dă-ţi demisia!”, conform Newsteam.

Tăriceanu vrea să se asigure că astfel de evenimente să nu mai aibă loc în clădirea Parlamentului, atacând, în același timp, și partidul USR, care a agrantat accesul manifestanților.

„Vom lua măsuri pentru a preveni, pe viitor, situații similare. De când știu eu, în Parlament nu am văzut așa ceva. Am văzut unii care erau ziariști, pe care nu i-am mai văzut pe aici, ei nu fac cinste presei. Nicăieri nu am văzut ceva similar. Nu știu dacă agresiunea fizică e o soluție pentru a forța pe cineva să facă declarații. Mi se pare inacceptabil acest lucru. Dacă rezultatul asigurării protecției pazei și protecției Parlamentului e ca azi, atunci ce facem?

Accesul persoanelor străine nu poate fi interzis în Parlament și nici nu vrem. Dar dacă aceste prevederi sunt folosite pentru a introduce în Parlament oameni al căror comportament este cel pe care l-am văzut, vom discuta să luăm niște măsuri pentru a preveni pe viitor situații similiare. Dacă USR asta înțelege prin politică, atunci va trebui să luăm niște măsuri care să însemne anumite restricționări, nu ale activității parlamentare, ci ale celor care au alte preocupări și care sunt preocupări specifice străzii.

Dacă vor să le importe în Parlament, eu vă spun că nu putem să transformăm Parlamentul din loc de dezbatere în loc de bătălie fizică, să-l transformăm în ring de box. O să introducem prevederi în regulament care să ne permită să revenim la normalitate. Aceste manifestări sunt manifestări de tip fascist.

Așa a început fascismul și totalitarismul în Europa. Și comuniștii după război la fel s-au comportat, prin violență, să acapareze puterea. Atâta vreme cât eu sunt președinte al Senatului, vă spun că nu sunt dispus să închid ochii, să mă fac că nu văd și să tolerez astfel de atitudini”, a spus Călin Popescu Tăriceanu.

