Tăriceanu este ÎN AFARA JOCULUI în ZIUA Z. SUSPENDAREA lui Iohannis, ÎNCOTRO? Liderul ALDE anunță FINALUL speculațiilor

Potrivit unei decizii publicate în Monitorul Oficial, preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, şi-a delegat atribuţiile săptămâna viitoare vicepreşedintelui acestui for, Adrian Ţuţuianu. În acest interval, fostul premier ar urma să fie plecat în vacanță, spun surse din interiorul partidului aflat la guvernare





UPDATE 21.00

Într-o intervenție telefonică la România TV, Tăriceanu a anunțat, duminică seară, că a dioscutat deja cu Dragnea și va susține o decizie de a demara procedura de suspendare a lui Iohannis.

„Chiar vineri am avut o discuţie cu dl Dragnea, iar răspunsul meu e foarte clar, l-am spus şi domnului Dragnea, nu am nimic de ascuns, nu facem politică în secret. Prin urmare, voi susţine o decizie a coaliţiei care urmează să demareze un proces de suspendare, o procedură de suspendare. Din păcate, în România, am spus-o și în trecut, o repet și acum, nu există instrumente intermediare de sancţionare a unor nereguli, derapaje la nivelul preşedintelui României.

Există numai o armă care e devastatoare, care este suspendarea, şi de aceea în trecut mi-am exprimat reţineri. Însă, așa cum știți, ALDE a fost în permanență, începând din 2014, în avanpostul luptei democratice, pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi sigur că decizia ministrului Justiției de a cere președintelui să o revoce pe dna Kovesi pentru gravele abuzuri, abateri și încălcări ale Constituției, sancționate de Curtea Constituțională, nu e o decizie care să ne lase indiferenţi şi aşteptarea noastră este ca preşedintele să pună în aplicare decizia CCR, pentru că altfel se situează în afara rolului său constituțional, și anume de garant al respectării Constituției. De aceea, în condiţiile în care preşedintele refuză în continuare să ia această decizie, se pune problema declanşării unei proceduri de suspendare.

În acelaşi timp, mi-am exprimat îngrijorarea şi în cadrul coaliţiei, pentru că se pare că nu sunt suficiente voturi pentru a iniţia acest demers, pentru că mulţi parlamentari au plecat în vacanţă, dar sigur că eu sper ca toate măsurile necesare pentru a asigura votul să fie luate de către majoritate şi atunci sigur că, odată cu obţinerea unei situaţii clare privind prezenţa, putem să discutăm mai departe care sunt paşii care trebuie urmaţi”, a spus Tăriceanu.

Știrea inițială

