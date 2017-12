Ce SPUNE Sorin Strutinsky despre CONDAMNAREA sa

Sorin Strutinsky a făcut primele declarații după ce vineri a fost condamnat la 7 ani şi 4 luni de închisoare de Tribunalul Constanța. Decizia nu e definitivă putând fi atacată la Curtea de Apel.





Sorin Strutinsky a fost trimis în judecată de DNA într-un dosar de trafic de influenţă, în care este acuzat că a primit circa două milioane de euro ca să intervină la instituţii publice pentru plata unor lucrări.

“In legatura cu condamnarea mea, pentru moment declar urmatoarele: M-a surprins decizia de judecatorului. Stiu acuzatiile DNA si am demonstrat in instanta minciunile lor, ale denuntatorului, inclusiv mistificarile inregistrarile ambientale. Cu exceptia declaratiilor denuntatorului (care are aceeasi calitate in cel putin alte 4 dosare penale), nu exista altceva decat mistificari”, spune într-o declarație trimisă FLUX 24 omul de afaceri Sorin Strutinsky.

“Pe de alta parte inteleg si frica de a aplica singura decizie corecta: ACHITAREA! Dar nu a avut curajul pentru ca s-a dorit spectacol mediatic. Actorii binomului sunt aceiasi! Sa nu uitam ca de marti acest spectacol mediatic (ce mai conteaza ca in Parlament se discuta Directive Europeana!) apare in legatura cu alt dosar al meu si mai subtire, tocmai pentru a impresiona judecatorul. Voi lupta pana la capat ca adevarul sa iasa la suprafata. Mass-media s-a grabit sa publice condamnarea inainte ca aceasta sa-mi fie comunicata, inainte sa apara pe site-ul instantei, fara sa ma intrebe cineva ceva. In ce tara suntem?”,mai afirmă Sorin Strutinsky