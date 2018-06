Stenogramele unor discuții aprinse, după circul din Parlament al fanilor USR: Puterea și Opoziția se acuză reciproc de fascism

Scenele violente petrecute miercurea trecută pe holul Camerei Deputaților și transmise în direct au continuat cu un război verbal nevăzut, în spatele ușilor închise, între politicienii afl ați la guvernare și cei din opoziție. Indiferent de culoarea politică, toți au recunoscut că lucrurile au ajuns prea departe, dar au aruncat vina unii pe ceilalți pentru escaladarea luptei politice. În stenograma discuției, consultată de „Evenimentul zilei”, președintele Senatului acuză practici fasciste, iar USR-iștii promit că nu se vor opri și zic că PSD-știi au început primii.





Este ora 13.31, 20 iunie. Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea (PSD), deschide oficial ședința comună a senatorilor și deputaților din 20 iunie 2018. Prim-ministrul Viorica Dăncilă citește în plen o informare privind pregătirile României pentru preluarea, în 2019, a preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene. În bănci o ascultă 270 de parlamentari.

În afara sălii de plen, pe holul mare, se aliniază nouă protestatari. Presa îi încercuiește. Funcționarii parlamentari încep să se agite. Cine sunt? Cine i-a adus aici? Și mai ales: Ce au de gând să facă? Manifestanții încep să scandeze împotriva modificărilor pe care guvernanții vor să le aducă legislației penale.

„Ceauşescu n-a murit, este Dragnea travestit!”, „Cuib de hoţi şi de mafioţi!”. Angajații care asigură paza în Parlament le cer să facă liniște și să plece. Nicio șansă. Protestatarii refuză, se așează pe jos, pe covor, și continuă să strige. Unul din manifestanți spune că a mers la toate acțiunile civice care au avut loc după incendiul din Colectiv. „M-am săturat!”, zice fata, tolănită pe covor. „Ne-am săturat!” încep și colegii ei de protest să strige.

Pesediștii intuiesc pericolul

Între ei și primul-ministru, aflat de cealaltă parte a peretelui, stă o ușă și un minuscul antreu, păzite acum ca o butelie. „Doamnelor şi domnilor deputaţi şi senatori, ordinea de zi fiind epuizată, declar închisă şedinţa comună de astăzi a Camerei Deputaţilor şi Senatului. Vă mulţumesc”, anunță Liviu Dragnea (PSD) în sală și oprește microfonul. Fotoliile scârțâie eliberate de greutatea parlamentarilor.

Este ora 14.20. Deputații și funcționarii îl informează pe Dragnea că la ușă îl așteaptă un grup de protestari. Află și premierul. Președintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, este alertat și el. E o problemă. Jurnaliștii pândesc ieșirea cu ochii cât cepele.

Lucrurile scapă de sub control

Se încropește un scut uman ad-hoc din senatori și deputați PSD care ies primii pe ușă, înaintea șefilor lor politici și formează un culoar de siguranță prin care să treacă Dragnea, Dăncilă și Tăriceanu.

Bodyguarzi fără voie, PSD-iștii trebuie să țină cordonul câteva secunde doar, cât să intre repede, în biroul lui Dragnea, cei trei demnitari. Aiurea! Se formează instantaneu o mică busculadă între politicieni, protestatari și jurnaliști. Lucrurile degenerează. Toată lumea se împinge, țipă.

„Garda pretoriană” a parlamentarilor PSD împinge și mai tare, protestarii țipă mai cu năduf, presa forțează la rândul ei o declarație la cald. După un minut, totul s-a calmat. USRiștii spun că ei sunt cei care i-au adus pe protestatari în Parlament. Deputatul USR Stelian Ion nu-și ascunde satisfacția: „Sunt mulțumit că au venit și că ajunge mesajul ăsta în urechile lui Liviu Dragnea, ale lui Tăriceanu, ale Vioricăi Dăncilă. Oamenii ăștia nu trebuie să se ascundă, trebuie să vină și să stea de vorbă cu cei nemulțumiți”.

Călin Popescu Tăriceanu (ALDE): „Dacă vreți să transformăm Parlamentul în Piața Matache, găsiți-vă alt loc de muncă!”

În dimineața următoare scandalului care a făcut înconjurul României, liderii parlamentari se întâlnesc într-o ședință care să pregătească moțiunea de cenzură depusă de opoziție.

Subiectul moțiunii de cenzură este epuizat rapid și se ajunge unde își doreau toți participanții: întâmplările de pe holul Camerei Deputaților. S-a iscat o discuție lungă și aprinsă. Puterea a acuzat practici naziste. Opoziția a promis că astfel de manifestări vor mai avea loc.

EVZ vă prezintă extrase din stenograma Ședinței comune a Birourilor permanente ale Senatului şi Camerei Deputaţilor din data de 21 iunie 2018:

Călin Popescu-Tăriceanu, senator ALDE: Profit de ocazie. Numai o clipă. Vreau să vă rog să îmi acordați două minute de atenție. Ieri nu am fost martor, am fost actor, să spun așa, în scenele de o violență, pentru mine neimaginată, e prima dată când se întâmplă așa ceva în Parlament. Dacă aveți noțiuni de rugby, știți că la rugby există mol, în care cele două înaintări își dispută balonul. Și mai există mol-ul, mol-ul este un fel de grămadă neordonată și care se rostogolește. Cam așa a fost ieri ceea ce s-a întâmplat în Parlament (...) Cu chiu cu vai am reușit să trec de zona asta, într-un val de țipete, urlete și ceea ce am văzut ieri cred că este unic în parlamentele din Europa. Cred că trebuie adoptate o serie de măsuri pentru a preveni în viitor astfel de manifestări (...) Ieri cred că a lipsit foarte puțin să nu se ajungă la violențe și mai mari (...)

Eugen Tomac, deputat PMP: Nici eu nu sunt adeptul unor ieșiri care pot scăpa ușor de sub control, însă (...) nu aș vrea ca, folosind acest pretext, în Parlament să se ia niște măsuri care să transforme Parlamentul într-o unitate militară. Deci, până la urmă, este o instituție publică deschisă tuturor (...)

Călin PopescuTăriceanu, senator ALDE: (...) Dacă vreți să transformăm Parlamentul în piața Matache Măcelaru, găsiți-vă alt loc de muncă, nu în Parlamentul ăsta. Foarte clar, trebuie să existe o anumită disciplină care să permită dezbateri între majoritate și opoziție, așa cum se întâmplă peste tot. Dar argumentele nu pot să fie cele fizice (...) Vedem pași, încet, încet, către impunerea cu forța a punctului de vedere al cuiva. Nu sunt de acord nici pentru ca majoritatea să aibă aceste atitudini și nici opoziția. Să fie clar!

Cristina Prună, deputat USR: (...) Ceea ce am văzut noi, USR-ul, ieri, care suntem împotriva oricărei forme de violență și aș vrea să țineți minte lucrul acesta, a fost un protest pașnic al unor oameni pe holurile Parlamentului (...) care au venit să se exprime aici contra unor măsuri care au fost luate de majoritatea parlamentară zilele trecute. În schimb, a fost, într-adevăr, un incident cu anumiți parlamentari PSD care au îmbrâncit jurnaliștii pe holurile Parlamentului. Și cred că, de fapt, acolo este problema și acolo ar trebui să punem reflectorul, nu pe niște lucruri pe care, până la urmă, dumneavoastră le constatați în mod eronat astăzi, aici.

Liberalii spun că s-a întrecut orice limită

Raluca Turcan, deputat PNL: Domnule președinte al Senatului, am onoarea să fiu la al patrulea mandat și trebuie să admit în fața tuturor că derapajele de limbaj și de conduită în Parlament au atins la acest mandat apogeul. Este clar că foarte multe momente tensionate sunt generate și de decizii care de foarte multe ori pleacă de la premisa că duc România într-o direcție greșită și că sunt sub auspiciul unor alte resorturi decât acelea ale unei decizii în interes public (...) Eu cred că datoria noastră, a tuturor, este să punem capăt abuzurilor. Și cred că, de fapt, asta a fost problema care a generat tensiunea în societate: că, în loc să sancționăm abuzurile, facem... luăm alte măsuri care, de fapt, să convină unui interes personal. Și nu aș vrea ca manifestarea de ieri, care, din punctul meu de vedere, putea să aibă un caracter pașnic pentru că, întâmplător, am interacționat cu oamenii de acolo și dialogul meu personal a fost civilizat cu ei să fie folosită ca un pretext pentru noi reguli care să aibă alte resorturi în spate. Asta este soli-citarea pe care o fac: adică, dacă dorim un Parlament mai civilizat, care să stea la baza recredibilizării acestei instituții, atunci să nu răspundem cu abuzuri, să nu răspundem cu alte forme de îngrădire a libertății de exprimare sau de îngrădire a dreptului celor care sunt într-o minoritate de a acționa. Am fost în Parlament și la alte moțiuni de cenzură. Am fost în Parlament și când cineva s-a aruncat de la balcon. Am fost în Parlament când am dorit să aducem și să avem invitați la o dezbatere și ni s-a blocat accesul invitaților, pentru că cei care aveau conducerea, pur și simplu, așa au dorit, adică momente tensionate și derapaje au mai fost. Important este, dacă stabilim niște reguli, ele să aibă, întradevăr, legătură cu civilizația și nu cu interesul personal.

