Da, Stela Popescu PUTEA TRĂI MAI MULT! Ce ÎNŞELĂCIUNE ORIBILĂ i-a grăbit sfârşitul? Medicul Monica Pop A DEZVĂLUIT TOTUL

Celebrul medic Monica Pop, managerul Spitalului Clinic de Urgențe Oftalmologice din Bucureşti, a revenit cu informații despre gala la care a participat actrița Stela Popescu, cu două zile înainte de a muri. La evenimentul respectiv, Stela Popescu părea confuză și incoerentă. Pe 23noiembrie, cunoscuta actriță a Teatrului de Comedie ”Constantin Tănase” a fost găsită moartă, în casă.





”Aflu ca, de fapt, doamna Stela Popescu nu a fost la Gala Femeilor de Succes, ci a fost dezinformată și atrasa la o "copie" ! In plus, ca nu i-au trimis masina, ca a asteptat citeva ore, TOATE A ESTEA PROVOCINDU-I O STARE NERVOASA CU URMARILE CUNOSCUTE!

Deci, se pare ca NU ERA INCOERENTA SI CA, IN REALITATE, SI-A EXPRIMAT REVOLTA DE A FI AJUNS IN ALTA PARTE! ("de ce m-ati adus aici", "m-am tot imbracat si m-am tot coafat" etc!) Foarte revoltata de ce s-a intimplat de fapt! Nu era nici un afis, nici o sigla cu denumirea galei, asa cum s-a spus ca se numea!

Gala Femeilor de Succes este cu titlu protejat si inregistrat la OSIM! Acolo se pare ca era altceva! Si ca au fost premiati si BARBATI! DECI, NU ERA GALA FEMEILOR DE SUCCES!

E INCREDIBIL! DACA E ASA! SA RASPUNDA CEI IMPLICATI!

Ceea ce am scris aici am aflat acum de la organizatorii adevaratei Gale a Femeilor de Succes, organizata anual ! Daca e adevarat, (si asa pare a fi) cum si de ce NU S-A SESIZAT NIMENI PINA ACUM?!!!”, a scris dr. Monica Pop, pe pagina ei de socializare.

