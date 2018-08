Ce ar fi păţit ŞOFERUL dacă umbla prin altă ţară, cu FIUL MINOR, şi cu numărul de maşină VĂDIT OBSCEN? „Cu siguranţă nu ar fi făcut ce a făcut în România, pentru că acolo nu avea ce discuta cu autorităţile”

Este opinia preşedintelui Coaliţiei românilor din SUA, Chris Terhes, care mai spune în comentariu său: Să stai ani de zile într-o ţară vestică şi singurul mesaj pe care să-l aduci în ţară să fie M..EPSD, din care rezultă o atitudine vădit dispreţuitoare şi superioară, demonstrează că românul respectiv nu a învaţat nimic trăind într-o ţară vestică”.





Chris Terhes: "Am urmarit declaratiile de presa ale romanului din Suedia care si-a pus numere de inmatriculare pe masina cu MUIEPSD si am remarcat doua lucruri, care nu-l ajuta deloc pe respectivul in a se apara:

1. Acesta avea placutele cu numerele reale la el, dar a ales sa intre in Romania cu cele personalizate pe care scria M..EPSD. Asta inseamna ca fapta sa este intentionata, acesta alegand deliberat mijlocul de comunicare respectiv cu scopul vadit de a ofensa.

2. Respectivul circula cu fiul sau de 8 ani in masina ce avea numere de inmatriculare cu mesaj vadit obscen si ofensatoriu.

Sa fie bucuros ca a dat peste niste politisti care s-au oprit doar la numar, pentru ca in conditiile in care se afla putea sfarsi prin a i se fi luat si copilul de catre cei de la Protectia Copilului.

Cam ce credeti ca s-ar fi intamplat in Suedia sau Norvegia daca respectivul ar fi umblat cu un copil minor in masina ce avea numar de inmatriculare cu mesaj obscen si ofensatoriu?

Evident ca in acele tari respectivul roman nu ar fi facut ce a facut in Romania, pentru ca acolo nu avea ce discuta cu autoritatile.

In Romania, insa, doar pentru ca a venit din strainatate, acel roman a considerat ca poate "mui" un grup de persoane sau un partid cu care nu e de acord.

Sa stai ani de zile intr-o tara vestica si singurul mesaj pe care sa-l aduci in tara sa fie M..EPSD, din care rezulta o atitudine vadit dispretuitoare si superioara, demonstreaza ca romanul respectiv nu a invatat nimic traind intr-o tara vestica.

De partea cealalta, ca opozitie la PSD ori ca pretins intelectual inca si zis de dreapta, sa te raliezi in sustinerea acestui demers ofensator si obscen la adresa altor romani, iti demonstreaza impotenta politica si intelectuala.

Exact genul acesta de atitudine ofensatore, dispretuitoare si ostila ii impinge pe tot mai multi din Romania dinspre opozitie spre PSD, a notat preotul Terhes pe contul personal de socializare.