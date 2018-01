Un fost secretar de stat ATACĂ DUR DNA-ul: „Unde draq e evaziunea???”

Fostul secretar de stat în Ministerul Finanțelor, avocatul Gabriel Biriș a criticat pe pagina de Facebook un comunicat al DNA, prin care instituția informează despre decizia de a trimite în judecată două persoane, una dintre acestea deputat în Parlamentul României.





Un comunicat al DNA informează asupra deciziei de a trimite în judecată pe deputatul Simionescu Adrian Constantin, acționar al companiei Fan Speed din Bulgaria (de drept până în 2013 și de facto în 2014) și SC SADY COM SRL Turnu Măgurele, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de efectuare de acte de comerț incompatibile cu funcția deținută și complicitate la evaziune fiscală și pe Fiscuși Marian, administrator al SC Proinvest SRL Alexandria, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală.

„Haideti sa va explic ce inteleg eu din comunicatul asta: o firma romaneasca cu capital romanesc (Proinvest) importa echipamente agricole pe care le vindea in Romania producatorilor agricoli romani. Proinvest nu a vandut masinile agricole direct producatorilor, ci prin intermediul unei alte companii din Bulgaria, dand posibilitatea clientilor lor sa aplice taxarea inversa la achizitia utilajelor. In acest fel, clientii cumparatori ai utilajelor (producatorii agricoli) nu au mai platit efectiv TVA. Daca ar fi platit, acest TVA ar fi trebuit rambursat de catre stat producatorilor agricoli, acestia fiind in imposibilitatea de a compensa TVA platit cu TVA colectat din simplul motiv ca pentru produsele lor (cereale) se aplica taxarea inversa”, scrie avocatul pe Facebook.

„Ce nu inteleg insa este unde draq e evaziunea??? Proinvest nu a incasat de la clienti si nu a platit la buget niste sume (TVA) ce oricum trebuiau date inapoi de buget (prin ANAF) clientilor, deci, unde este paguba adusa bugetului? Statul nu are motive sa se supere pe Proinvest, ba pare ca ar trebui sa ii si multumeasca frumos ca l-a scutit de efortul de a face control fiscal in vederea rambursarii TVA catre producatorii agricoli”, a mai comentat Gabriel Biriș.

„Sa nu se inteleaga ca astfel de anchete scot din business companii cu capital romanesc pentru a face loc celor cu capital strain pentru motive care nu au de a face cu frauda? Ca parchetul isi cheltuieste bugetul pe dosare facute degeaba”, mai apreciază avocatul.