Eveniment ȘOCANT lângă o ȘCOALĂ. Poliția a intrat în ALERTĂ. Un ȘOFER este dat în URMĂRIRE

Un nou incident grav s-a petrecut în jurul unei școli. În zona Școlii Iuliu Hațieganu din Mănăștur – Cluj, un individ parcat într-o mașină, a coborât, și-a dat jos pantalonii în fața a două fetițe și le-a întrebat dacă vor să îl însoțească cu mașina.





De data aceasta, părinții au fost suficient de vigilenți, au luat numărul de înmatriculare al mașinii și au anunțat Poliția. Conducerea școlii confirmă incidentul, iar autoritățile au demarat o anchetă pentru prinderea pedofilului, informează ziardecluj.ro.

Un individ, care conduce un Ford negru cu număr de înmatriculare CJ 81 MKI a acostat două fetițe, în urmă cu câteva zile. A încercat să le ademenească la el în mașină. Părinții și învățătoarele au făcut public incidentul.

“Vreau să vă aduc la cunoștință un incident petrecut lângă școala unde ne desfășurăm semi-internatul. Joi și vineri dimineața, un individ parcat într-o mașină pe trotuarul de lângă școală, a abordat două fetițe (una din clasa noastră, iar cealaltă din altă clasă a IV-a). Și-a coborât pantalonii și le-a întrebat dacă vor să-l însoțească. Azi am reușit să îl identificăm. L-am abordat, am pozat mașina și pe el. Are un Ford negru cu nr CJ 81 MKI. Am anunțat Poliția, care a spus că va pune mașina sub urmărire. Am discutat cu copiii despre incident și v-am adus la cunoștință, în ideea de a spori siguranța lor!!!”, a scris pe Facebook, o mămică.

Conducerea școlii confirmă incidentul în care au fost implicați și elevi de la Iuliu Hațieganu.

“Este în cercetare acest incident, dar nu a fost în apropierea școlii noastre, ci la altă școală, dar au fost și copii de la noi implicați, un fel de martori. Nu l-au prins pe individ încă. Ce pot să spune este că nu a fost nicio atingere. La Poliție mi s-a spus să nu vorbesc nimic, învățătoarele știu mai multe. El ar fi fost la volanul mașinii și fetițele la o distanță de trei metri”, a declarat Gheorghe Berar, directorul Școlii Iuliu Hațieganu.

