CAZUL Skripal, un BUTOI CU PULBERE! Care va fi REPLICA RUSIEI după ce România a anunțat EXPULZAREA unui diplomat rus

Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleşcanu, a afirmat miercuri că România, ca parte a Uniunii Europene, a dat un semnal de solidaritate cu Marea Britanie şi a expulzat un diplomat rus, în contextul scandalului legat de otrăvirea fostului spion Serghei Skripal, şi nu exclude posibilitatea ca, în replică, Federaţia Rusă să aplice aceeaşi măsură pe "principiul reciprocităţii".





Reamintim că Statele Unite expulzează 60 de diplomaţi ruşi în urma otrăvirii cu un agent neurotoxic a fostului spion rus Serghei Skripal şi fiicei sale pe 4 martie la Salisbury, în Anglia. Până în prezent, 16 țări din UE care au anunțat că vor expulza diplomați ruși.

"Acest incident care s-a petrecut în Marea Britanie este o premieră. Este pentru prima dată când se folosesc arme chimice pe teritoriul unui stat al Uniunii Europene (...) Vreau să înţelegem foarte bine: gazele toxice neuroparalizante (...) nu se iau de la drogherie, sunt foarte puţine state care dispun de asemenea rezerve (...). Există elemente care indică faptul că cel mai probabil sursa posibilă este Federaţia Rusă", a declarat Meleşcanu într-un interviu acordat Adevărul Live, potrivit agerpres.ro. CAZUL Skripal explodează! SUA, DECIZIE DRASTICĂ: 60 de diplomaţi ruşi vor fi EXPULZAŢI! LISTA țărilor care fac scut în jurul deciziei

El a reamintit că la nivel european a fost adoptată o recomandare în legătură cu măsuri de repercusiuni asupra acestei acţiuni şi România a fost şi ea de acord să îşi exprime solidaritatea cu Marea Britanie prin hotărârea de expulzare a unui diplomat rus de la Bucureşti.

"Este o măsură relativ blândă, dacă vreţi să spunem, atunci când o punem în balanţă cu hotărârea americanilor de a expulza 60 de diplomaţi sau chiar în balanţă cu Republica Moldova, care a expulzat trei diplomaţi ruşi de la Chişinău. (...) Gestul are simbolismul său şi l-am făcut cu credinţa că este nevoie de a da un semnal foarte clar, că asemenea lucru (folosirea armelor chimice - n.r.) nu se pot face nici în timp de pace, nici în timp de război", a adăugat şeful diplomaţiei române.

Acesta a mai spus că, în practica diplomatică, orice expulzare conduce în mod automat la aplicarea "principiului reciprocităţii" şi, de aceea, se aşteaptă ca Federaţia Rusă să expulzeze un diplomat român de la Moscova. Meleşcanu a ţinut să sublinieze că România doreşte să aibă relaţii "pragmatice" cu Federaţia Rusă, care să fie în beneficiul ambelor părţi, bazate pe respectarea normelor şi principiilor dreptului internaţional.

Statele Unite au anunțat că expulzează 60 de diplomați

Marea Britanie a expulzat 23 de cetăţeni ruşi în urma acestui scandal, iar Moscova a reacţionat imediat expulzând un număr similar de britanici.

Statele Unite au anunțat că expulzează 60 de diplomați și că închid consulatul de la Seattle. Potrivit unor oficiali de rang înalt din cadrul administraţiei Trump, între ruşii expulzaţi se află 12 spioni despre care Washingtonul crede că acţionează sub acoperirea diplomatică a misiunii ruse la ONU, relatează news.ro, citând The Associated Press.

Pagina 1 din 1