România, marile puteri şi ordinea europeană (1918-2018). O sută de ani de istorie

Săptămîna aceasta, la Editura Polirom, în cadrul prestigioasei colecţii „Historia" (coordonator Mihai-Răzvan Ungureanu), a apărut un nou titlu, România, marile puteri şi ordinea europeană (1918-2018), coordonat de Valentin Naumescu





Volumul, coordonat în prima sa parte de Lucian Leuştean, cu o prefaţă semnată de Keith Hitchins, postafaţă semnată de Bogdan Aurescu, reuneşte articole pe tema modului în care România a evoluat printre statele europene importante vreme de un secol, de la sfîrşitul Primului Război Mondial şi formarea României Mari pînă la prăbuşirea comunismului şi integrarea într-o Europă unificată.

„În tot acest timp, România şi-a urmărit interesele şi şi-a protejat independenţa în cadrul unui sistem internaţional organizat şi condus de Marile Puteri. Lungul secol XX, dacă am putea să descriem astfel această perioadă, s-a dovedit a fi unul dintre cele mai agitate şi hotărîtoare din istoria românilor. Faptul că ţara lor a rămas aproape intactă în condiţiile existenţei unor vecini deloc prietenoşi în cea mai mare parte a timpului s-a datorat instinctului românesc de supravieţuire, rivalităţilor dintre cei puternici şi mai ales abilităţii specifice româneşti de a identifica limitele posibilului.” (Keith Hitchins)

„Avem nevoie, pentru ca viitorul nostru ca naţiune pentru următorii 100 de ani să fie asigurat, de acţiune decisă, coerentă şi precisă. Depinde doar de noi să atingem acest obiectiv al unei Românii puternice şi eficiente, spre beneficiul generaţiilor următoare. Tocmai de aceea cred că acest volum, prin amplitudinea domeniilor acoperite şi rigoarea studiilor sale, semnate de autori în mare parte deja consacraţi prin scrierile, dar şi prin acţiunile lor, poate fi unul dintre îndrumarele utile şi necesare acestei întreprinderi deloc uşoare, dar obligatorii.” (Bogdan Aurescu)

Valentin NAUMESCU este doctor în ştiinţe politice, conferenţiar la Departamentul Relaţii Internaţionale al Facultăţii de Studii Europene, Universitatea „Babeş‑Bolyai” din Cluj‑Napoca. Din 2015 este abilitat pentru conducerea de doctorate în domeniul relaţii internaţionale şi studii europene. A fondat (în 2013) şi conduce Grupul de Reflecţie Citadel. Este expert independent al Comisiei Europene în domeniul relaţii internaţionale. Este iniţiatorul şi coordonatorul programului de master în Relaţii Internaţionale, Politică Externă şi Managementul Crizelor. Printre cele mai recente cărţi ale sale se numără Democracy and Security in the 21st Century: Perspectives on a Changing World (ed., Cambridge Scholars Publishing, 2014), Marile schimbări. Crize şi perspective în politica internaţională (Trei, 2015), The European Union’s Eastern Neighbourhood Today: Politics, Dynamics, Perspectives (coeditată împreună cu Dan Dungaciu, Cambridge Scholars Publishing, 2015) şi Criza Uniunii Europene şi ordinea globală în era Trump (Trei, 2017). A publicat, în calitate de unic autor sau coordonator, 11 cărţi, circa 60 de articole ştiinţifice în reviste indexate şi volume colective şi peste 300 de analize şi comentarii de politică internaţională, fiind deseori citat în presa europeană şi internaţională. De asemenea, are experienţă diplomatică substanţială, îndeplinind funcţiile de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe (2005‑2007), consilier diplomatic în Centrala MAE (2007‑2008) şi consul general al României la Toronto (2008‑2012). Are gradul diplomatic de ministru‑consilier, obţinut prin concurs.

Lucian LEUŞTEAN este profesor universitar doctor şi conducător de doctorat la Facultatea de Istorie, Universitatea „Al.I. Cuza”, Iaşi. A condus în perioada 2013‑2017 Centrul de Istorie a Relaţiilor Internaţionale din cadrul universităţii ieşene şi a participat la înfiinţarea, în 2017, a Centrului de Istorie a Secolului XX, parte a Facultăţii de Istorie. Printre cele mai reprezentative lucrări ale sale se numără România, Ungaria şi Tratatul de la Trianon (1918‑1920) (Polirom, 2002), România şi Ungaria în cadrul „Noii Europe” (1920‑1923) (Polirom, 2003), O istorie internaţională a Europei în secolul XX. Vol. I: (1919‑1945) (Editura Universităţii „Al.I. Cuza”, 2015). De asemenea, are experienţă diplomatică, îndeplinind funcţiile de secretar de stat cu afaceri europene la Ministerul Afacerilor Externe (2005‑2006), secretar general al MAE (2006‑2008) şi consul general al României la Chicago (2008‑2012).

