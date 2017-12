Revoluția. Evenimentele tragice din Decembrie 1989: masacrul studenților de la Academia Tehnică Militară

Masacrul studenților de la Academia Tehnică Militară din noaptea de de 22 spre 23 Decembrie 1989 reprezintă unul dintre evenimentele tragice de la Revoluţie.





Jurnalistul Cristian Botez a expus pe blogul său toate detaliile în urma cărora mai mulţi nevinovaţi au căzut la datorie din cauza unor interese obscure la Revoluţie. Morţile lor erau folositoare „intereselor noii puteri care abia se instalase în România”. Cât cinism! Ce mers lin peste cadavrele ce fuseseră programate în laboratoarele manipulării generale din Decembrie 1989… În comparaţie cu dimensiunea acelor zile sângeroase, prea puţini vinovaţi au plătit într-un fel sau altul. Să sperăm că balanţa dreptăţii se va echilibra curând.

Text si fotografii: Cristian Botez

„In toiul noptii dinspre 22 spre 23 Decembrie 1989, 126 de studenti ai Academiei Tehnice Militare, imbarcati in sase autobuze, erau trimisi sa apere Ministerul Apararii Nationale, situat pe atunci pe Soseaua Drumul Taberei. Martori la eveniment au declarat ca la camera Ofiterului de Serviciu se primeau repetate apeluri telefonice prin care se cerea ca tinerii militari sa vina sa sustina tupele din Ministerul Apararii, care ar fi fost atacate de teroristi.

Pana la acest moment, in Academie au mai avut loc doua evenimente dramatice. In data de 21 Decembrie, dupa declansarea revoltei in fata fostei cladiri a Comiteteului Central al P.C.R, in urma mitingului organizat de Nicolae Ceausescu, la Academia Tehnica Militara si-a facut aparitia un civil, care s-a prezentat ca revolutionar si care a cerut imperios ca sapte voluntari sa-l insoteasca intr-o misiune de capturare a sefului Securitatii lui Ceausescu, generalul … Nuta. Cei sapte au fost , de fapt, numiti direct de catre superiorii lor, printre ei numarandu-se si studentul in anul al V-lea, Adrian Fitarau, in prezent inginer colonel, profesor la Academie. Cei sapte au refuzat in cele din urma sa plece in momentul in care li s-a spus ca vor primi pentru misiune doar pistoale si nu AKM-uri, pistoale militare. “Nu plecam doar cu sanse gloante la noi”, au zis toti. In cele din urma, civilul misterios s-a retras, identitatea sa ramanand un mister si acum, cel putin pentru tinerii militari de atunci. In schimb, in seara spre noapte a zilei de 21 Decembrie, studenti ai Academiei au fost pusi de paza de-a lungul gardului unitatii, din zece in zece metri, pentru contracararea unui presupus atac asupra Academiei. Toti au avut convingerea ca au fost expusi in mod voit pentru a deveni tinte vii, mortile lor urmand a servi intereselor noii puterii care abia se instalase in Romania.

La miezul noptii de 22 Decembrie s-a transmis ordin de imbarcare a studentilor, cu destinatia Ministerul Apararii, din Drumul Taberei. Ordinul direct a venit de la comandantaul adjunct al Academiei Tehnice Militare, generalul locotenent Ion Angheloiu, decedat intre timp, care, la randul lui, primisese ordin de la comandantul Academiei Militare Generale general locotenent Gheorghe Logofătu, în baza ordinului şefului Direcţiei Operaţii din M.St.M. generalul locotenent P. Eftimescu.

Ordinul prim ar fi venit, insa, de la generalul Nicolae Militaru, dovedit agent GRU, Securitatea Militara a URSS, proaspat numit ministru al Apararaii Nationale, dovedit, ulterior, unealta militara a lui Ion Iliescu, autoimpus ca sef al statului. Toti cei 135 de studenti, din anul I si II si-au luat armamentul in primire , dar cand s-au dus la magazie sa ia si munitia aferenta, li s-a spus ca nu e cazul. Au protestat si in cele din urma au primit incarcatoarele cu munitie de razboi. In jurul orei 1, dupa miezul noptii, dupa un traseu urmat pe bulevardul Tudor Vladimirescu, soseaua Panduri, bulevardul Drumul Taberei s-au oprit in dreptul intrarii în sediul MApN.

Autobuzele au tras pe dreapta, vizavi de Centrul de Calcul al MApN. Atunci s-a declansat urgia. Primul impuscat a fost soferul primului autobuz. Studentii militari au coborat de-a valma, in cateva clipe. Martorii supravietuitori spun ca la inceput s-a tras foc cu foc dinspre blocurile cu patru etaje, de vizavi de minister, langa care oprisera. Apoi s-a tras, la foc automat din directia Centrului de Calcul al Minsterului Apararii Nationale. Cinci tineri au fost ucisi atunci. Sublocotenenții post-mortem Pintea Ciprian, Franga Eugen, Pătcaș Ioan, Bucur Cristian și Dumitraș Ștefan. Si alti opt au fost raniti. Locotenenții Pol Romulus, Bota Marius, Huțanu Vasile, Sușman Dan, Popescu Cristian, Lupu Sorin, Dumitrache Valentin și Tihon Valentin.

Studentul de atunci, Ion Ciucan, care a facut parte din efectivele deplasate la Ministerul Apararii Nationale, acum ofiter in rezerva, isi aminteste: “

Nebunia a durat mai bine de o ora. Studentii s-au raspandit prin blocurile din jur, cele cu patru etaje, si acum marcate de gloantele care au fost trase asupra lor. Este vorba de blocurile A1, B3 si A2. Unii s-au retras in spatele blocurilor. Era evident ca o parte din conducerea Ministerului nu stia ca studentii fusesera trimisi acolo. Ulterior s-a dovedit ca a fost o alta diversiune organizata de cei care acaparasera Revolutia, pentru a-si justifica instalarea directa la conducerea tarii. Abia dupa aproximativ doua ore s-a stabilit un contact corect intre cele doua parti si portile ministerului s-au deschis pentru studentii militari.

Extrase din raportul Comisiei senatoriale care s-a ocupat de acest caz

“Detaşamentul a fost constituit din Compania a 4-a comandata de col.ing. Constantin Gheorghe având un efectiv de 215 studenţi şi Compania a 5-a comandată de col.dr.ing. Papuc Viorel având un efectiv de 132 de studenţi. La aceste efective se adăugau şi 13 ofiţeri cadre. Înaintea plecării spre sediul M.Ap.N. gl. Angheloiu a precizat subordonaţilor itinerarul de deplasare, respectiv: Bdul. Tudor Vladimirescu, Şos. Panduri, Bdul Drumul Taberei, intrarea în sediu având loc pe la punctul de control situat vis-a-vis de Complexul Orizont.

Comisia Senatorială constată că privind cooperarea, asigurarea tehnică, materială şi logistică, semnale de recunoaştere, caracteristici de lucru pentru mijloacele de legătură, nu au fost precizate şi nici nu s-a numit un şef al întregului detaşament.

Pusă în mişcare, coloana de şase autobuze cu studenţi a ajuns în jurul orelor 0100-0115 în faţa Centrului de Calcul al M.Ap.N., oprindu-se la aproximativ 100 m de intrarea în M.Ap.N. datorită deschiderii focului asupra ei din Centrul de Calcul.

Intensitatea focului a determinat debarcarea precipitată a studenţilor şi adăpostirea acestora în zonă luând poziţii de tragere între blocurile Al, A2 şi B3, iar alţii s-au adăpostit pe scările şi holurile blocurilor. Reacţia studenţilor a fost haotică, ripostând cu foc în toate direcţiile. Adăpostirea pe partea blocurilor s-a produs nu datorită tragerilor dinspre minister, ci datorită faptului că autobuzele circulau pe partea dreaptă, deci foarte aproape de blocuri şi de spaţiile verzi, iar uşile autobuzelor s-au deschis tot pe această parte. După intervenţii repetate, studenţii au putut fi recunoscuţi şi introduşi în incinta ministerului, însă rezultatul acţiunii a fost tragic. Au fost ucişi 5 elevi şi răniţi alţi 8.

Tragicul eveniment a putut fi posibil şi ca urmare a faptului că la stabilirea itinerariului nu s-a ţinut seama de situaţia conflictuală din zonă începând din seara de 22 decembrie 1989. Absenţa unor legături de conducere şi cooperare cu grupa operativă ce conducea apărarea M.Ap.N. şi cu forţele din dispozitiv precum şi lipsa de măsuri preventive pentru a evita incidentele.