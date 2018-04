Reţelele de socializare online şi influenţa lor asupra societăţii. Doctor Virgiliu Gheorghe: „Ceea ce trăim astăzi este un alt fel de comunism”

Biofizician şi doctor în bioetică, Virgiliu Gheorghe (48 de ani) explică într-un interviu pentru Evenimentul Zilei care sunt pericolele la care sunt expuşi oamenii prin folosirea excesivă a mediilor de socializare online, dar şi cum este modificat cortexul noilor generaţii de copii prin utilizarea acestor tehnologii.





Autor al mai multor studii, printre care „Efectele televiziunii asupra minţii umane” şi „Pornografia, maladia secolului XXI”, Virgiliu Gheorghe susţine că trăim într-un perioadă în care se duce un război susţinut la adresa familiei şi Bisericii, acestea fiind instituţiile care împiedică destructurarea societăţii aşa cum o cunoaştem astăzi. Din punctul său de vedere, tinerii sunt incitaţi spre un stil de viaţă desfrânat pentru a deveni dependenţi de mediile online, unde pot fi mai uşor manipulaţi. El susţine că asistăm la reinstalarea comunismului, unul însă impus cu mijloacele blânde ale divertismentului şi a manipulării mediatice şi ale corectitudinii politice.

- Evenimentul Zilei: Se discută în ultima perioadă despre pericolul de manipulare reprezentat de Facebook. Sunt reale temerile?

- Virgiliu Gheorghe: Facebook-ul mi se pare că este prin excelenţă un instrument de putere, la ora aceasta poate că printre cele mai importante instrumente de manipulare şi control ale persoanei şi conştiinţei umane, la scară globală. Aceasta pentru că ştie aproape totul despre tine şi pentru că te manipulează indirect prin intermediul comunităţii virtuale la care ai achesat. prin comunităţi. Omul este foarte sensibil la punctul de vedere al comunităţii, este o fiinţă socială. Gândiţi-vă că în contextual acestor comunităţi virtuale nu îi cunoşti pe toţi faţă către faţă, nu ai contacte directe cu ei. Astfel că este foarte uşor de infiltrat o astfel de comunitate prin care poate fi manipulat punctual de vedere a întregului grup. Este cea mai bună modalitate de a controla conştiinţele. Mai cu seamă că sunt oameni vulnerabili din punct de vedere al discernământului, în sensul că discernământul presupune reflexive, iar viaţa pe internet scade capacitatea noastră de refleţie.

- De ce?

- În primul rând nu mai ai timpul fizic, apoi fiindcă nu mai ai dispoziţia de a reflecta, fiind oarecum pasivizat de contactul cu mediul virtual. Aştepţi permanent să fii stimulat. Facebook-ul este o realitatea foarte stimulativă. Tot ce înseamnă media vizuală stimulează. Fiind stimulative ne pasivizează. Mijloacele acestea şi în general mediile societăţii divertismentului şi de consum în care trăim sunt gândite şi construite astfel încât să creeze dependenţa. Sunt într-o asemenea măsură adictive încât tendinţa generală a indivizilor, a populaţiei, astăzi, este aceea de a deveni tot mai pasivi, mai demotivaţi , până la depresie, fenomen care are loc la scară mare. Depresia este considerată boala viitorului şi, potrivit statisticilor, cam un un sfert din populaţia ţărilor dezvoltate suferă de depresie. Când ajungi în depresie deja ai trecut prin etapa demotivării. Marea parte a consumatorilor de media sunt în stare de demotivare, în sensul că neavând un stimul mai puternic nu pot să iasă din starea aceea de demotivare.

- Cum se ajunge la dependenţă?

- Dependenţa este un mecanism prin care ţie ţi se stimulează producţia de dopamină şi alţi neurotransmiţători sau mai concret atenţia şi motivaţia printr-un mijloc extern, ca şi cum s-ar apăsa pe un buton. Ei bine, tot ce înseamnă un comportament care dă dependenţă acţionează pe aceleaşi principii, aceleaşi mecanisme şi atunci tu dacă nu ai acces la comportamentul sau mediul care ţi-a creat adicţia, este foarte probabilă alunecarea către un alt comportament adictiv. Se ştie foarte bine că cei care se lasă de droguri încep să fumeze mai mult. De fumat nu se pot lăsa deocamdată pentru că ei mai au nevoie de ceva care să le ţină nivelul acela de excitaţie pe neurotransmiţători. Totul se reduce la neurotransmiţători. Lucrurile sunt foarte legate. La nivel organic, trecând prin nivel neurologic se ajunge la nivel psihologic. Tot ceea ce se produce la nivel psihic are o componentă neurologică şi o componentă organică, hormonală. De aceea, în momentul în care manipulezi gândurile, nu manipulezi doar gândurile, ci manipulezi stările de spirit, manipulezi hormonal, biologicindividul.

- În România avem de câţiva ani mişcări de protest promovate prin mediile on-line. Care este sensul?

- Din punct de vedere ideologic, ceea ce trăim astăzi este un alt fel de comunism. O mare parte dintre cei care sunt identificaţi ca TeFeLişti sunt bine intenţionaţi, dar sunt manipulaţi. Ei săracii, mulţi dintre ei, nu înţeleg că, de fapt, luptându-te împotriva Bisericii, luptându-te împotriva unor axiologii şi ierarhii, luptă împotriva adevărului. Sunt foarte mulţi acum care nu înţeleg ce fac. Luptă împotriva Bisericii că aşa este moda. Câţi realizează că întâlnim astăzi strategiile de presă sau lozincile antibisericeşti care se aplicau în anii 48-54: popii sunt hoţi, Biserica este retrogradă, ştiinţa a demonstrat nu ştiu ce etc. În acelaşi timp, adevăraţii oameni de ştiinţă sau de cultură atunci erau închişi în puşcării, iar astăzi sunt cel puţin neglijaţi, dacă nu de-a dreptul ostracizaţi de mass-media.

„Selfie-urile acoperă o stimă de sine redusă”

- Ce părere aveţi de moda aceasta a selfie-urilor?

- Ţine de această ecuaţie a narcisismului. S-a constatat în studii că e produsă de narcisism.

- Nu acoperă cumva şi o tristeţe, o depresie a celor care le fac?

- Acoperă o stimă de sine redusă. Internetul favorizează existenţe anonime, dar celebre. Celebre ca imagine, dar tu eşti anonim ca prezenţă sau ca existenţă. Aceasta este o chestie foarte frustrantă la nivel de existenţă umană şi generează stimă de sine redusă. Pe de o parte tu simţi că eşti nimeni, că tu nu eşti cineva, indiferent dacă ai 1.000 sau 2.000 de likeuri ştii că dacă intri într-o comunitate reală nu ai reprezenta nimic. Cu cât existenţa mea este mai mai activă în mediul virtual cu atât în spaţiul real sunt mai obosit, mai pierdut. Mediul virtual generează o scădere masivă a stimei de sine, iar pe acest fond apare o vulnerabilitate psihologică care devine teren pentru dezvoltarea dependenţelor ca să scap de presiunea gândului că sunt un nimeni, gând de care, inconştient, suferă marea parte a tinerilor astăzi. Şi atunci singura mea şansă este să demonstrez celorlalţi, ca şi ei să mă convingă prin atitudinea lor, că sunt cineva.

- Aproape că nu exişti dacă nu ai un selfie într-un loc celebru...

- Toate complexele de superioritate sunt cuplate cu complexe de inferioritate. Când îl vezi pe unul că vrea să demonstreze ceva, gândeşte-te că are o problemă. Un aristocrat, un om puternic, niciodată nu simte nevoia să îşi demonstreze puterea, nu îşi arată muşchii că nu are de ce să o facă. Un slab face tot posibilul să demonstreze că este puternic, asta este şansa lui.

- Am putea concluziona că în spatele acestei mode a selfie-urilor să află nişte oameni slabi?

- În mod cert, slabi psihologic. Paradoxul este că fiind din ce în ce mai prezent în mediul virtual tu slăbeşti psihologic pentru că nu mai realizezi nişte lucruri esenţiale în viaţa reală. Vă dau un exemplu. Eficienţa în viaţa reală ţine de nişte experienţe reale. Nu pot să fiu pe internet toată ziua şi în viaţa reală să am succes pentru că nu am capacitatea de a mă adapta. Aceşti tineri nu mai au capacitatea de a se adapta la noile situaţii. Inteligenţa se bazează pe creşterea indicatorului de adaptabilitate la situaţii noi. Atâta timp cât eu nu am experienţă la nivel real, lumea devine înfricoşătoare, este o necunoscută. Oamenii nu mai suportă să stea într-o comunitate să vorbească faţă către faţă pentru că nu pot gestiona emoţional momentul.

- Se ajunge şi la atitudini agresive din această cauză?

- Da, sunt manifestări ale frustrărilor. Omul dependent de media este irascibil.

- Este aceasta o explicaţie a creşterii numărului de evenimente în care bărbaţii devin agresivi faţă de o femeie?

- Să ne gândim aici că tot mai mulţi bărbaţi consumă pornografie, iar aceasta nu numai că scade stima de sine, ci crează şi un comportament foarte timid, deşi adesea agresiv faţă de femei. Sunt blocaţi în propriile fantasme, nu ştiu să se comporte cu fetele, nu ştiu să cucerească o fată, nu ştiu să îşi gestioneze emoţiile în raport cu o fată. Când văd o fată nivelul de excitabilitate creşte foarte mult pentru că ei proiectează asupra ei fantasmele proprii induse prin pornografie. Şi atunci sar asupra ei, şi am cunoscut oameni care mi-au spus că nu se pot stăpâni, pentru că îşi imaginează că asta vor fetele pe care le întâlnesc, iar aceasta pentru că filmele pornografice asta proiectează în mintea lor.

- Deja sună alarmant ...

