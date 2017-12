Răzbunarea sistemului! Inițiatorul legii dării în plată la un pas de excluderea din PNL

Sistemul a tăcut după ce legea dării în plată a fost adoptată de Parlament. Sistemul nu a uitat, iar acum a reacționat, senatorul care a inițiat această lege fiind la un pas de excludere din PNL, iar de la următoarele alegeri chiar și din Parlament.





Senatorul Daniel Zamfir a acuzat faptul că președintele PNL Ludovic Orban îl vrea exclus din PNL, ca urmare a unei alte inițiative legislative pe care a avut-o și care se referă la plafonarea dobânzilor practicate de sistemul bancar sau de IFN-uri, cum ar fi celebrele CAR-uri.

După această inițiativă, în interiorul PNL s-a pornit un adevărat taifun de acuzații împotriva senatorului Zamfir. Ca în orice război, acesta a reacționat pe facebook. Zamfir susține că Ludovic Orban era la curent cu inițiativele lui parlamentare, ba mai mult era de acord cu o parte dintre acestea. ”Cu Ludovic Orban am avut discuția pe toate cele trei proiecte de lege încă de acum 5 luni de zile-le are și pe email încă de pe 5 iulie-si singura rezervă a avut-o in legătura cu leasing-ul. Proiectul a fost semnat de mai multi senatori și deputați cu greutate in partid, ca atare, aprecierea tânărului secretar general e cel puțin necolegială”.

Zamfir mai crede că ”ideea plafonării dobânzilor-dobanda de referință a BNR plus 50%- o regăsim în OG 9/2000 la art. 5 inițiată de fostul premier ministru Isărescu și în OG13/2011. În luna august a acestui an, BNR, prin vocea dlui Vasilescu transmitea faptul că în situații deosebite, și alte țări din Europa precum Germania, Franța, Marea Britanie, Slovenia, Slovacia s-au luat aceste decizii, prerogativa fiind a Parlamentului.Ei bine, inspirați fiind de Ordonanta dlui Isărescu din anul 2000 întărită de poziția consilierului sau, am completat acum OG13/2011”.

În final, senatorul PNL este de părere că nu a deviat de la linia partidului care nu a anunțat că duce o politică specială privind dobândile bancare. ”Eu cred că altul este motivul avertismentului de excludere pe care l-am primit astăzi”, a concluzionat senatorul Zamfir, cu trimitere evidentă spre răzbunarea sistemului pentru legea dării în plată.

