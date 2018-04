A „RĂSĂRIT” ÎNCĂ UNUL? PROTOCOL UNBR- PîCCJ. Un cunoscut avocat CERE EXPLICAȚII în legătură cu „schimbul de informatii” și „prioritățile comune”

Scandalul desecretizării protocoalelor este departe de a se încheia. Mai mult, apar noi informații și controverse în legătură cu diverse instituții care au încheiat aceste protocoale. Mai exact, avocatul Corneliu Liviu Popescu a solicitat Uniunii Naționale a Barourilor din Romania (UNBR ) să precizeze dacă a încheiat vreun protocol cu Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justitie, în special un protocol prin care, cu UNBR “partener institutional” al PÎCCJ, s-au urmarit “schimb de informatii”, “realizarea de prioritati comune” și “evaluarea comună bazată pe rezultatele judiciare ale cauzelor”. O cerere similară a fost făcută de profesorul Corneliu Liviu Popescu și la Parchetul General.





Demersul cunoscutului avocat vine dupa ce Evenimentul Zilei si Cotidianul au publicat un pasaj din “Raportul de privind activitatea desfasurata pe perioada exercitarii mandatului de Procuror General 2006 – 2012” (perioada in care aceasta functie a fost detinuta de Laura Kovesi), pasaj care devoaleaza existenta unui protocol incheiat intre PICCJ si UNBR. Mai exact, potrivit target="_blank">Lumea Justiției, Corneliu Liviu Popescu solicita detalii despre cum a fost incheiat acest protocol, daca el este sau nu clasificat, dar si o copie integrala a acestuia.

Şefa DNA contrazisă de propriul raport de activitate. Kovesi recunoaşte că a colaborat cu SRI

Iata solicitarea avocatului Corneliu Liviu Popescu trimisa la UNBR:

“1.Solicit sa mi se comunice informatia de interes public daca intre Uniunea Nationala a Barourilor din Romania si Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie s-a semnat sau nu un 'Protocol', de orice natura, in special unul prin care s-au urmarit, cu Uniunea Nationala a Barourilor din Romania ca 'partener institutional' al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, 'schimb de informatii', 'realizarea de prioritati comune' si 'evaluare comuna bazata pe rezultatele judiciare ale cauzelor'.

2.Daca raspunsul la pct. 1 este afirmativ (protocolul exista), solicit sa mi se comunice informatia de interes public daca respectivul protocol este sau nu clasificat.

3.Daca, in mod cumulativ, raspunsul la pct. 1 este afirmativ (protocolul exista) si raspunsul la pct. 2 este negativ (protocolul nu este clasificat), solicit sa mi se comunice informatia de interes public daca respectivul protocol a fost sau nu publicat pe site-ul oficial www.unbr.ro, iar, in caz afirmativ, in ce sectiune a site-ului si la ce data a fost publicat.

4.Daca, in mod cumulativ, raspunsul la pct. 1 este afirmativ (protocolul exista), raspunsul la pct. 2 este negativ (protocolul nu este clasificat) si raspunsul la pct. 3 este negativ (protocolul nu este publicat), solicit sa mi se comunice informatia de interes public privind motivul pentru care respectivul protocol nu a fost publicat pe site-ul oficial www.unbr.ro.

5.Daca, in mod cumulativ, raspunsul la pct. 1 este afirmativ (protocolul exista), raspunsul la pct. 2 este negativ (protocolul nu este clasificat) si raspunsul la pct. 3 este negativ (protocolul nu este publicat), solicit sa mi se comunice o copie integrala a respectivului protocol.

6.Daca raspunsul la pct. 1 este afirmativ (protocolul exista), solicit sa mi se comunice informatia de interes public privind organul de conducere (colegial si/sau unipersonal) al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania care a semnat/aprobat/validat respectivul protocol, iar, in cazul organului colegial, data sedintei corespunzatoare, numele tuturor membrilor organului colegial participanti la sedinta, rezultatul votului (numarul voturilor pentru si contra, al abtinerilor si al voturilor nule), modalitatea de vot (deschis sau secret) si, in cazul votului deschis, modul in care a votat fiecare membru al organului colegial prezent la sedinta.

7.Daca raspunsul la pct. 1 este afirmativ (protocolul exista), iar o manifestare de vointa juridica privind respectivul protocol provine de la un organ colegial al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania, solicit sa mi se comunice o copie integrala dupa procesul-verbal al sedintei respectivului organ colegial in care chestiunea a fost dezbatuta si votata”.

Solicitatea avocatului Corneliu Liviu Popescu trimisa la PICCJ:

“1.Solicit sa mi se comunice informatia de interes public daca exista sau nu un document intitulat 'Raport privind activitatea desfasurata pe perioada exercitarii mandatului de Procuror General 2006-2012'.

2.Daca raspunsul la pct. 1 este afirmativ (raportul exista), solicit sa mi se comunice informatia de interes public daca respectivul raport este sau nu clasificat.

3.Daca, in mod cumulativ, raspunsul la pct. 1 este afirmativ (raportul exista) si raspunsul la pct. 2 este negativ (raportul nu este clasificat), solicit sa mi se comunice informatia de interes public daca respectivul raport a fost sau nu publicat pe site-ul oficial www.mpublic.ro, iar, in caz afirmativ, in ce sectiune a site-ului.

