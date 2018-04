CINE MINTE în scandalul PROTOCOALELOR SRI-DNA. Morar, REPLICĂ EXPLOZIVĂ pentru Kovesi. „Consiliul Superior al Magistraturii trebuie să analizeze și să decidă...”

Scandalul protocoalelor este departe de a se stinge! Dimpotrivă, mai mult cu fiecare zi, apar noi reacții, controverse și acuzații grave. Mai exact, fostul procuror şef al DNA, Daniel Morar a reacţionat astăzi la speculaţiile generate în presă referitoare la declasificarea protocolului semnat în februarie 2009 între Procurorul General al României de la acea vreme, Laura Codruţa Koveşi şi şefii SRI de atunci. Mai mult, acesta cere Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) să intervină în această problemă care a ridicat foarte multe semne de întrebare de-a lungul timpului.





Ițele desecretizării protocoalelor dintre DNA și SRI par să se încurce mai mult cu fiecare zi. În timp ce Comisia de Control a SRI va verifica veridicitatea acestora, iată că Daniel Morar, fost procuror şef al DNA, actualmente judecător CCR, a decis să rupă tăcerea.

Mai exact, acesta a mărturisit, într-un interviu acordat jurnalistei Sorina Matei, că atâta vreme cât a fost şef la DNA, protocolul semnat în 2009 nu a fost agreat, dar nici aplicat sau respectat. Morar a mai devoalat că, atât timp cât a condus DNA nu au existat echipe comune de lucru cu SRI în activitatea de cercetare penală.

Reamintim că SRI a publicat vineri protocolul de colaborare cu Parchetul General, după ce reprezentanţii PG au anunţat că în urma unei analize au ajuns la concluzia că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare pentru declasificarea documentului semnat în 2009.

Iată replica lui Daniel Morar pentru Laura Kovesi, publicată pe site-ul sorinamatei.ro:

„Dispoziţia şi atitudinea mea ca procuror şef al DNA, atât timp cât am condus instituţia, a fost să nu comunicăm date din dosarele aflate în instrumentare, către SRI, în speţele în care existau note/informări/sesizări de la Serviciu, în termenul de 60 de zile, aşa cum prevedea punctul 6 din Protocolul semnat de Parchetul General şi SRI.

2. În mandatul meu de procuror şef, nu au existat echipe mixte/comune de anchetă cu ofiţerii SRI întrucât aceştia nu aveau atribuţii de urmărire penală, potrivit dispoziţiilor Codului de Procedură Penală.

3. Cât am fost procuror şef al DNA, consemnarea activităţilor de supraveghere tehnică a fost realizată conform prevederilor aceluiaşi Codul de Procedură Penală, respectiv doar de către procurori şi de către organele de cercetare penală.

Mențin aceste răspunsuri iar veridicitatea susținerilor mele se poate observa prin examinarea dosarelor instrumentate în timpul mandatului meu și care au ajuns în instanță.

Evaluarea mea la acel moment a fost că unele dintre prevederile protocolului adaugă și chiar încalcă dispoziții ale Codului de procedură penală. Cu privire la aceste prevederi, dispoziția mea adresată procurorilor din subordine a fost de a le ignora. Faptul că după semnarea protocolului din februarie 2009, în corespondenţa între DNA, Parchetul General şi SRI se invoca acest protocol, era determinat de o realitate de necontestat și anume faptul că protocolul exista, era semnat în numele Ministerului Public de către procurorul general al României, Laura Codruța Kovesi, și trimis tuturor unităților de parchet spre conformare și aplicare, astfel că, dacă procurorii, în cadrul activității proprii, aveau corespondență cu SRI, erau obligați să invoce respectivul protocol în această corespondență.

Pornind de la faptul că existența acestui protocol a fost confirmată, iar dispozițiile sale sunt acum cunoscute/declasificate, ca fost procuror şef DNA, cred că autoritatea competentă, Consiliul Superior al Magistraturii, trebuie să analizeze și să decidă cu privire la substanţa şi implicaţiile acestui protocol în cadrul activităţii sistemului judiciar. Din punctul meu de vedere, acesta este elementul esențial al problemei în acest moment, iar nu faptul că protocolul a fost pus în aplicare de către mii de procurori, așa cum se susține chiar de către semnatarul protocolului. Punerea în aplicare a protocolului de către procurorii care funcționează pe principiul subordonării ierarhice nu poate fi un argument care să estompeze/ să înlăture discuția de fond – redactarea, emiterea și aprobarea/semnarea acestui protocol.

În ce mă privește, nu am solicitat niciodată încheierea unui protocol cu SRI, nu am semnat niciodată un protocol de colaborare/cooperare cu SRI, eu am primit doar protocolul semnat de doamna Kovesi, ca procuror general, spre conformare. De altfel, atitudinea mea vizavi de implicarea serviciilor de informaţii în activităţile de urmărire penală a fost una constantă, consecventă şi de notorietate”, a precizat astăzi fostul şef al DNA, Daniel Morar.

