TRAUMA ascunsă a unei vedete PRO TV. DOUĂ DECENII nu a putut spune nimic: „Am făcut cinci ani TERAPIE”

Vedeta de televiziune Neti Sandu a făcut mărturisiri despre viața sa personală și despre relațiile pe care le-a avut.





Neti Sandu este una dintre cele mai vechi vedete de pe micul ecran, însă viața sa nu a reprezentat niciodată un subiect pentru presa tabloidă, Neti reușind să se ferească de intrigi și scandaluri. Cu toate acestea, vedeta postului PRO TV a dezvăluit, într-un moment de sinceritate, problemele pe care le-a avut pe plan personal.

„M-am măritat și a durat doi ani. Cred că aveam 24 de ani. Nu era un coleg de facultate, era un prieten. N-a ținut pentru că eram foarte diferiți. După aceea am avut o relație de 10 ani până când am ajuns la Pro TV. Și a plecat. El. Eu nu am spus nimic. Am zis că omul e liber să facă ce vrea. Important era cum mă descurcam eu după aia, nu…A fost înfiorător de greu, nu greu. (…)A plecat după zece ani de relație. Mi-a lăsat o hârtie în care mi-a spus că nu se poate ceva mai perfect decât mine. El a invocat motivul că avea impresia că eu îi port ghinion. Nu eu, stai că formulara era alta: că ne purtăm ghinion unul altuia. El tot zicea, el avea nevoie de un vinovat și eu de aceea nu am luptat niciun milimetru. Nu i-am cerut nicio explicație.

Eu nu aș fi avut nici cea mai mică posibilitate să-i dovedesc că nu eu sunt cauza. Pentru că nu iubea și atunci… Și dacă nu ar fi plecat și dacă nu s-ar fi întrerupt atât de dureros, de o cruzime rară. În prima zi, când am avut prima zi de emisie, el a venit și și-a luat toate lucrurile din casă. Și eu când am ajuns de la emisiune și am văzut casa devastată, deci pur și simplu mi-a venit rău. Am crezut că au venit hoții, au spart ușa… El răscolise de frică să nu vin eu. Adică tu nu ai avut curaj să dai ochii cu mine și nici să îmi spui… A plecat fără să avem vreo discuție și vii și îți furi lucrurile din casă. Asta a fost alegerea mea să nu spu absolut nimic.

Eu am făcut vreo cinci ani de terapie ca să trec peste asta și să mă pot bucura de viață, de fapt asta voiam. Mă secase de toate resursele… dacă nu pleca în felul ăsta, dacă nu era atât de șocant, eu nu aș fi făcut toate lucrurile pe care le-am făcut după aceea. În felul ăsta eu îi mulțumesc că a fost în halul în care a fost. Nu pot decât să-i mulțumesc. pentru că dacă rămânea, el ar fi fost veșnic nemulțumit că din cauza mea”, a povestit Neti Sandu la Europa FM.

