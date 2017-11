A presimțit Stela Popescu că va muri? „Am avut trei vise...”

Stela Popescu a povestit cu puțin timp înainte de a muri, lucruri neobișnuite despre moartea mamei sale și despre visele pe care le-a avut înainte de acest eveniment tragic din viața actriței.





„Înainte de a muri mama am avut trei vise care parcă m-au anunţat. Trei vise îngrozitoare. Mama avea cancer la sân şi o dată am visat-o goală... cădea într-un puţ. Am tras-o de mână şi, e adevărat, a mai trăit trei ani. Am visat-o într-o piaţă rece, unde vindea ficat şi, la scurt timp, a făcut metastaza la ficat”, a declarat Stela Popescu, într-un interviu pentru Jurnalul naţional.

„Cu trei săptămâni înainte de a muri - eu trebuia să plec în Israel, la o nuntă, împreună cu Arşinel - sărăcuţa mi-a spus: „Nu pleca nicăieri în turneu, că-mi trebuie paşaportul, pentru că plec în Canada”. Iar eu i-am spus: „Păi ce, nu-ţi poţi scoate singură paşaport?”, a mai spus actriţa.

"După două săptămâni s-a dus. Foarte interesant... dar eu cred că asta m-a obsedat pe mine. Era bolnavă de trei ani, trăgeam de ea tot timpul şi ea-mi spunea: „Fata asta nu mă lasă să mor. Nu mă lasă să mor!”. Ar fi trebuit să cred după aceea în toate astea, dar nu vreau. Nu vreau!”, a mai povestit Stela Popescu.

Stela Popescu a șocat pe toți apropiații cu vestea morții sale. Se pare că actrița nu a dat aproape niciodată semne de boală. Toată lumea știa despre ea că suferă e diabet, însă acest lucrur nu o împiedica să ducă o viață normală.

Alexandru Arșinel a declarat cu ochii în lacrimi după ce a aflat vestea cutremurătoare că colega sa de scenă a decedat că Stela popesc „mințea în legătură cu sănătatea ei. Din punctul ăsta de vedere a fost o mincinoasă”,a declarat Arșinel. „Sigur, se mai împiedica, mai cădea, cp era micuță de statură, dar mereu se ridica, se scutura și mergea mai departe”, a spus Arșinel, vizibil afectat de moartea actriței.

