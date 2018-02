Trăiesc la temperaturi de -62 de grade Celsius. Cine sunt oamenii care sfidează furiile naturii? GALERIE FOTO

Dacă noi, românii suntem de părere că temperaturile actuale sunt cu mult peste media pe care o putem suporta, este cazul să ne gândim de două ori la acest aspect.





Povestea satului Oymyakon este una incredibilă. Și asta doar datorită temperaturilor inumane la care sunt supuși oamenii zilnic să reziste și să-și îndeplinească sarcinile. În satul Oymyakon, elevii sunt așteptați să participe la cursuri în condiții extreme. Temperaturile ajung, uneori, la minus -52 ° C (-62 ° F) însă, cu toate acestea, nimeni nu renunță la educație.

Satul siberian este, de departe, cea mai rece așezare din lume locuită în permanență. Cea mai scăzută temperatură s-a înregistrat într-o iarnă, când termometrul „a înghețat” la -62 de grade. Acest lucru face ca modul în care se plângem zilnic de gradele în minus să fie unul...copilăresc.

Amos Chapple, un fotograf profesionist a călătorit acolo pentru a imortaliza minunatele peisaje înghețate și pentru a le trimite mai departe, ca oamenii să se poată bucura de frumusețea înghețată a satului siberian. „Oamenii purtau pantaloni subțiri când am ieșit pentru prima oară la -47 ° C (-52 ° F)”, a spus Chapple. „Îmi amintesc de sentimentul că frigul mi-a atins picioarele, iar acela a fost momentul în care am înghețat complet. Cealaltă surpriză a fost faptul că, ocazional, saliva îmi îngheța și simțeam că port pe buze niște ace care îmi străpung pielea”, a mai spus Chapple.

Stația meteo oficială a înregistrat o temperatură de -59 ° C (-74 ° F), dar noul termometru electronic a afirmat că vremea a fost, de fapt, mult mai aspră: -62 ° C (-80 ° F). Din această cauză, oamenii sunt transformați în oameni de gheață, la propriu. Le îngheață sprâncenele, genele și barba și parcă alimentează toate poveștile frumoase ale copilăriei legate de „oamenii zăpezii”.

În anii 1920 și 1930, Oymyakon a reprezentat un punct de oprire pentru păstorii de reni, care se aprovizionau din izvorul termal. În încercările de a forța populația nomadă să-și înrădăcineze originile, guvernul sovietic a transformat ulterior satul într-o așezare permanentă. În anul 1933, o temperatură de -67,7 ° C (-89,9 ° F) a fost înregistrată în sat, acceptată ca fiind cea mai mică din emisfera nordică, informează Bored Panda.

Numele orașului se traduce ca „apa care nu îngheață”, provenind din faptul că se află deasupra unui izvor termal.

Sursă foto: Boredpanda.com

