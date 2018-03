A MURIT cel mai MARE portar din istoria Stelei. DOLIU în fotbalul românesc. Breaking News

Ion Voinescu, cel mai mare portar al Stelei şi al echipei naţionale, a murit. Anunțul a fost făcut de Federaţia Română de Fotbal.

Născut la 18 aprilie 1929, Ion Voinescu a apărat în 20 de meciuri poarta echipei naţionale a României.

În cariera sa de senior a jucat pentru Metalul Bucureşti (1948-1950) şi pentru CCA - Steaua Bucureşti (1950-1963), câştigând de 6 ori titlul şi de 5 ori Cupa României. Este una dintre cele mai mari legende oferite de fotbalul românesc și cel mai mare portar al României, fiind și cel care l-a descoperit pe Helmut Duckadam.

Ion Voinescu a fost desemnat de UEFA cel mai reprezentativ jucător al României pe acest post. Pentru meritele sale sportive deosebite, i-au fost decernate Ordinul Muncii clasa a II-a şi Steaua Republicii.

Poreclit „Țop”, Voinescu este considerat de cei mai mulți specialiști ca fiind cel mai mare portar pe care l-a dat fotbalul românesc, acesta fiind dorit insistent de Arsenal Londra. Însă regimul comunist a refuzat orice ofertă, la fel ca în cazul lui Dobrin sau Balaci.

”În 1956, Arsenal Londra mi-a trimis o ofertă. Nici nu am avut timp să mă uit peste ea, că m-am trezit cu Securitatea la uşă. Am fost băgat într-o dubă, legat la ochi şi dus într-o cămară. Au început să mă interogheze, să mă întrebe de relaţiile pe care le am eu peste hotare. Degeaba încercam să le explic că sunt fotbalist, e normal să primesc şi oferte din alte ţări decât România. Se enervau şi mai tare, îmi băgau lumini în ochi şi ţipau. Nu m-au lovit, dar m-au torturat psihic. Am avut norocul să fiu un om tare. Spre dimineaţă mi-au dat drumul, m-au băgat iar în dubă şi m-au adus acasă. Am aruncat la gunoi oferta, oricum nu puteam să o onorez din cauza politicii din acea perioadă. Aveam să rămân în ţară pentru toată viaţa„, a rememorat Voinescu oferta și tortura pentru ProSport.