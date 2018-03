PONTA l-a ATACAT PUBLIC pe Liviu Dragnea. Ce i-a făcut fostul premier șefului PSD

Fostul premier Victor Ponta continuă seria atacurilor la adresa liderul PSD, Liviu Dragnea. De această dată, Victor Ponta reacționează la declarația fostei secretare, Anisa Stoica.





Victor Ponta a lansat un mesaj pe Facebook prin care îl atacă pe șeful PSD, Liviu Dragnea.

Este vorba de Anisa Stoica, inculpată în dosarul angajărilor fictive la DGASPC Teleorman, care a afirmat într-un interviu că în perioada în care a lucrat la PSD ar fi fost jignită și umilită. Mai mult, a explicat cum a motivat Liviu Dragnea alegerea ei: „Pe Anisa o angajez de frumoasă”.

„Va rog sa cititi cu atentie aceste cuvinte chiar emotionante ale unui om aflat intr-o situatie dificila! Si ganditi-va cum am ajuns sa “teleormanizam” toata Romania multiplicand exponential aceste cazuri dranatice .

Este important sa cititi pentru ca ceea ce s-a intamplat timp de 15 ani in Teleorman se intampla de peste 1 an in Bucuresti si in toata tara - oamenii sunt cumparati cu functii de la stat pentru care nu au nicio calificare si pe care nici nu sunt in stare sa le exercite , criteriile de promovare nu au nicio legatura cu competenta, profesionalismul si onestitatea!

Asa se aleg Premierii si Ministrii, vicepresedintii PSD , parlamentarii sau conducatorii unor institutii fundamentale ale Statului :

1. Esti din Teleorman sau ai dat contracte la Teldrum 2. A spus domnul Dragnea sa fii numit ( angajat) in functie 3. A spus domnul Dragnea ca “esti frumoasa”

In felul acesta Guvernul, Parlamentul, PSD vor merge din ce in ce mai rau afectand viata noastra de azi si mai ales cea de maine! Si nu mai insistati ca vorbesc prea mult de Dragnea - cat timp el este autorul si conducatorului acestui Sistem corupt si iresponsabil trebuie sa vorbesc si sa ma lupt cu el asa cum m-am luptat cu Basescu!

Este datoria mea ( si a oricarui om care pune viitoruk tarii noastre inaintea propriului buzunar, birou, secretare si masini de serviciu) sa nu asistam impasibili si sa luptam ca acest Sistem sa plece cat mai repede de la Putere!”, scrie Ponta, pe Facebook.

Pagina 1 din 1