Pateul vegetal, boală la cutie

Cum în Postul Paștelui credincioșii se abțin de la carne, ouă și produse lactate, tendința e să le înlocuiască cu ceva care, la prima vedere, e la fel de consistent și are „gust bun”, întins pe pâine. Numai că atât consistența cât și gustul „bun” al pateurilor „de post” sunt date de E-urile care se găsesc cu duiumul în conținut. Iar acestea sunt o bombă pentru sănătate, spun medicii.





Un studiu realizat de Infocons, în care este analizată componența (declarată pe etichetă) a 23 de produse tip „pate vegetal” care se gă- sesc în galantarele supermarketurilor din România, are concluzii alarmante. Toate produsele analizate au între 3 și 12 aditivi alimentari. Mai mult, 39,13% dintre ele au 10 sau mai multe E-uri în compoziție. În 95,65% dintre sortimente se găsește caragenanul (E407), în 91,30% - monoglutamatul de sodiu (E621), iar în 69,56% - ascorbat de sodiu (E301). Apoi, „unele produse prezintă și cantități de zaharuri de până la 1,60g. (...) 95,65% dintre produse au avut cel puțin 1g de sare în compoziție”, mai arată autorii studiului.

Cum suntem în Postul Paștelui, când pate-ul vegetal este, pentru mulți, o alternativă pentru micul dejun, l-am întrebat pe doctorul Florin Ioan Bălănică, specialist în medicină personalizată, nutriție și nutrigenomică, dacă e sau nu bine să consumăm astfel de produse.

Cancer, Parkinson și Alzheimer, la cutie

„Pe primul loc în lista alimentelor de post nocive pun pateurile vegetale. Au un conținut ridicat de E-uri și produse sintetice, care au rolul de a imita gustul, mirosul și culoarea alimentelor din proteină animală. Este important să știm ce efecte pot avea acești aditivi asupra organimsului. Caragenanul, E407, este cunoscut că fiind un inflamator puternic, cauza multor afecțiuni. Printre patologiile pe care le determina se numără bolile digestive precum ulcer, cancer de colon și inflamarea mucoaselor intestinale. Totodată are acțiune anticoagulantă și este toxic pentru rinichi și ficat. Flora intestinală prelucrează caragenanul producând balonare și flatulență”, arată specialistul. La fel de periculos este și cel de-al doilea E prezent în peste 91% din pateurile vegetale. „Monoglutamatul de sodiu (E621) este un potențator de aromă și un aditiv alimentar comun. Acesta păcălește papilele gustative și creierul făcându-le să creadă că mâncarea are un gust delicios. Fiind o excitotoxină, monoglutamatul de sodiu stimulează creierul să producă în cantități suplimentare dopamina, drogul senzației de bine, permițând astfel producătorilor din industria alimentară să scadă calitatea și să-și mărească profiturile. Acesta are numeroase efecte secundare printre care enumăr obezitatea, creșterea tensiunii arteriale, afecțiuni nerurodegenerative precum Parkinson, Alzheimer, demență, scleroză multiplă etc”, a explicat, pentru EVZ, nutriționistul.

“Au un conținut ridicat de E-uri și produse sintetice, hiperprocesate, care imită gustul, mirosul și culoarea alimentelor din proteină animală.”

FLORIN IOAN BĂLĂNICĂ, medic

„Postul înseamnă curățenia sufl etului și a trupului”

Dr. Florin Ioan Bălănică (foto) spune că românii denaturează, practic, ideea de post atunci când înlocuiesc carnea și produsele lactate cu variațiuni „vegetale”. El ne îndeamnă să consumăm în această perioadă fructe, legume și cereale. „Postul înseamnă curățenia sufletului, a trupului și este important pentru a ne pregăti sufletește de Învierea Domnului. Produsele pe care multe persoane le aleg în timpul postului sunt de proastă calitate și de cele mai multe ori nocive. Or sănătatea organismului nostru depinde de ceea ce mâncăm. Recomand la micul dejun consumul de fructe, vinete, humus sau sucuri de legume și să evităm preparatele așa-zise „de post”, care sunt hiperprocesate, pline de chimicale, hipercalorice și lipsite de nutrienți”, explică acesta.

Pagina 1 din 1