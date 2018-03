Oscar 2018. Irina Margareta Nistor, critic de film, dă cărțile pe față: „Corectitudinea politică a devenit o tumoare, ucide totul în jur!”

Joc o femeie mută. Este femeie de ser viciu, iar acciunea se petrece în perioa da Războiului Rece, în anii ‘60. Este o poveste foarte frumoasă de iubire, în care sper să se regăsească spectatorii. Personajul meu se îndrăgostește de un bărbat-amfibie”, mărturisea, înainte de acordarea premiilor, Sally Hawkins, actrița britanică de 41 ani care a jucat rolul Elisei.

Sally Hawkins a jucat rolul femeii îndrăgostite de un bărbat-amfi bie FOTO: AGERPRES

Cu 13 nominalizări la Oscar, „Forma Apei” a mai primit, in afara etichetei de cel mai bun film, trofeele pentru cel mai bun regizor, cea mai bună coloană sonoră și cea mai bună regie artistică, luând fața unot pelicule precum „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”, de Martin McDonagh, „Call Me By Your Name”, de Luca Guadagnino, sau „Dunkirk”, de Christopher Nolan. Fără îndoială, „The Shape of Water” se aliniază standardelor actuale, orientate spre diferențe, spre aspecte ieșite din comun, totul croit în matca rigidă a corectitudinii politice.

Înclinațiile spre diferență, spre atipic

Aspect sintetizat impecabil, într-un comentariu exclusiv pentru EVZ, de distinsa Irina Margareta Nistor: „«The Shape of Water » este un film ieșit din comun, e, dacă vreți, pe val, la modă. Implică un alt sens, cu înclinații spre diferență, spre atipic. Ca să-l votezi însă drept cel mai bun film ai nevoie de o anumită afinitate pentru halucinație, pentru visare. «The Shape of Water» a primit Oscarul la concurență cu «Three Billboards Outside Ebbing, Missouri», o realizare mult mai realistă, mai telurică, mai aproape de noi, de oameni, de lumea în care trăim”.

Lista completă a câștigătorilor

● Cel mai bun film: „The Shape of Water”, de Guillermo del Toro

● Cel mai bun regizor: Guillermo del Toro - „The Shape of Water”

● Cel mai bun actor în rol principal: Gary Oldman, „Darkest Hour”

● Cea mai bună actriţă în rol principal: Frances McDormand, „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”

● Cel mai bun actor în rol secundar: Sam Rockwell, „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”

● Cea mai bună actriţă în rol secundar: Allison Janney, „I, Tonya”