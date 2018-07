Oreste, chemat la DIICOT în DOSARUL cu DROGURI. Care a fost reacţia sa după aflarea veştii

Oreste a fost chemat la DIICOT ca martor într-un dosar de trafic de droguri şi consum de droguri, însă el a declarat că nu ştie absolut nimic spunând că este: O făcătură.





Oreste a declarat că este "victima unei metode de compromitere" în dosarul în care sunt audiate și vedete din lumea modei, printre care şi designerul Răzvan Ciobanu şi Raluca Bădulescu.

"Este o făcătură. Eu nu știu ce se află în dosar. Eu am citit pe un site. M-a sunat un domn care nu s-a prezentat și mi-a spus că am fost chemat la DIICOT. Nu știu la ce să referă. Eu am mai trăit odată pe propria piele această metodă de compromitere și e o vrăjeală". a spus Oreste, potrivit dcnews.

Manelistul Elis Armeanca ar fi suspectat de trafic de droguri de mare risc și a fost citat la DIICOT. În dosar, ca martori, apar numele Ralucăi Bădulescu, Marian Ionescu, Răzvan Ciobanu.

Marian Ionescu, a spus: "Nu știu nimic, nu am nicio legătură și nu consum droguri".

În dosar, Marian Ionescu ar urma să fie audiat ca martor, iar fiul său, Carmin Ionescu, ar fi vizat în calitate de consummator de droguri.

