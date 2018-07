O îndragită ARTISTĂ a trecut la un pas de o MARE NENOROCIRE!

Amna s-a confruntat în ultima vreme cu probleme de sănătate. Artista a mărturisit prin ce a trecut și care a fost motivul pentru care abia se ținea pe picioare





Amna a trecut prin momente de coșmar! Artista a mâncat la un restaurant și i s-a făcut rău. Amna a fost nevoită să meargă la spital, dar și să amâne filmările pentru videoclip, potrivit cancan.ro

„Am mâncat un peşte care era stricat. Am tras-o rău cu stomacul. A fost urât de tot. Am mâncat la restaurant. Mi-am anulat filmarea videoclipului, a fost urât de tot. A fost un singur peşte care a nimerit la mine. Ghinion. Mi s-a făcut rău după ce am mâncat. Am ajuns direct la spital. Mâncam des peşte acolo şi n-am simţit nimic, dar la o oră şi ceva… au apărut frisoanele. La analize totul ok, dar o lună şi ceva a fost groaznic. Nu ştiu cum m-am ţinut pe picioare la concerte. Am amânat filmarea videoclipului. Am fost în Grecia câteva zile să mă pun pe picioare.”, a declarat Amna. Amna, o femeie împlinită

A luptat pentru a deveni apreciată pe plan muzical, dar şi pentru a fi alături de omul pe care îl iubeşte. Amna a demonstrat însă că a avut „Arme” să iasă învingătoare pe cele două fronturi.

„Soţul meu este machedon şi am respectat nişte tradiţii. Mi-a fost foarte greu la început. Mi se părea că nu o să reuşim niciodată să fim împreună. A fost o iubire imposibilă, care până la urmă s-a dovedit a fi contrariul.”, a mărturisit Amna.

Anii de relaţie au consolidat iubirea dintre artistă şi Cristi, soţul ei. Acum, se bucură împreună de ceea ce ea spune că este „o familie altfel”, în care băieţelul lor, David, este iubit şi răsfăţat.

