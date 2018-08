O băutură românească a uimit experții MONDIALI. Producătorii vor face AVERE

Cidrul, o băutură ușoară de vară din fructe fermentate, câștigă teren și în România.





Obţinut din fermentarea merelor sau a perelor, cidrul a intrat în meniurile restaurantelor în lista scurtă de preferințe a doamnelor dar și pe linia de fabricație a unor producători locali.

Recent, specialiști în vinuri din toată lumea, reuniți la Hong Kong, au premiat cu aur ediții limitate de cidru produs în țara noastră.

Ca într-un dans, merele urcă pe linia de spălare, înainte să fie tocate, lăsate la macerat şi transformate în cidru. În numai doi ani, producţia autohtonă de cidru s-a dublat şi a ajuns la 15 milioane de euro, conform stirileprotv.ro.

Sorin Macoviciuc, Oenolog: “Acum 3 ani am făcut în joacă, să pipăim piaţa, vreo 4000 de litri. Acum am ajuns la 15.000 de litri pe an. Sunt foarte mulţi care nu cunosc această băutură la noi în ţară, abia acum o descoperă.”

Adrian Bogdan, manager: “Cidrul a apărut în meniul nostru de un an de zile. Este o băutură relativ nouă şi apreciată în special de doamne.”

