O adolescentă din Timișoara a DISPĂRUT fără urmă de șapte zile

Rebeca Cocora, o adolescentă în vârstă de 14 ani din Timișoara, este dată dispărută de miercurea trecută, însă abia azi, la aproape o săptămână distanță, autoritățile au aprobat interceptarea telefonului ei, spre a putea fi găsită. Părinții fetei sunt disperați și se tem de ce e mai rău. Ei spun că fiica lor era cuminte, învăța bine și că nu au avut nicio secundă semnale că ar putea fi nemulțumită sau supărată de ceva ce ar fi putut-o determina să fugă de acasă.





Ion Cocora, tatăl minorei dispărute, a declarat opentru EVZ că are rezerve cu privire la modul în care poliția anchetează dispariția fiicei sale. ”Noi am petrecut sărbătorile pascale la casa de la țară, în Caraș Severin, iar fiica mea a revenit acasă marți, pe 10 aprilie, adusă de niște cunoscuți, deoarece urma să aibă la școală simulări în vederea examenului de capacitate. Miercuri, 11 aprilie, la ora 14,00, când soția mea a sunat-o cum face, de altfel, zilnic, știind că e ora la care iese de la școală, Rebeca avea telefonul închis. Am continuat apelurile până seara și nu am reușit să vorbim. Fiica noastră mai mare a luat legătura cu colegele de clasă ale Rebecăi și așa am aflat că nu fusese la cursuri. Seara la ora 22, după ce am epuizat toate posibilele variante de căutare a fetei, am sunat la 112”, povestește tatăl minorei dispărute.

Poliția a deschis imediat o anchetă, fotografia fetei a fost mediatizată de a doua zi, însă ea nu a fost găsită.

Ion Cocora le reproșează oamenilor legii faptul că nu au dat curs unor inițiative simple, cum ar fi urmărirea telefonului fetei sau verificarea camerelor video din oraș. ”Eu am cerut de la bun început să îi fie localizat telefonul, însă polițiștii ne-au spus că trebuie să treacă 72 de ore de la dispariție ca să se obțină aporbare prin procuror. Am amintit că se pot cere imaginile camerelor video stradale de la semafoarele de lângă casa noastră, în ideea că poate a plecat de acasă însoțită, și puteam avea o pistă. Un prieten de familie a localizat telefonul ei, miercuri, pe bulevardul Vasile Pârvan, în altă zonă decât cea în care locuim, și am propus din nou să se ceară imaginile de la camerele video din zona respectivă, montate de primărie. Nu pot spune că polițiștii nu își fac treaba, dar că nu își dau interesul. Tot timpul ne-au spus că nouă din 10 fete care pleacă de acasă se întorc în trei – cinci zile. Noi suntem disperați. Au trecut șapte zile de când nu mai știm nimic de fiica noastră. Nu contest că ar fi putut pleca de bună voie, însă e un copil de 14 ani, la vârsta aceasta nu putem vorbi de discernământ”, a mai declarat Ion Cocora.

Sursele EVZ au confirmat că abia marți 17 aprilie, procurorul de caz a aprobat interceptarea telefonului fetei.

Rebeca Sara Cocora are 1.68 înălțime, 54 de kilograme, păr șaten și ochi căprui. În momentul dispariției, fata purta o geacă și blugi de culoare maro și adidași. din casă nu lipsesc alte lucruri, în afara ghiozdanului fetei, cu care, se pare, aceasta pleca spre școală în momentul dispariției. Oamenii care au informații despre adolescenta dispărută sunt rugați să sune la 112 sau să meargă la cea mai apropiată secție de Poliție.

