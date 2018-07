RĂZBOIUL atinge un nou NIVEL. Anunțul făcut de Procurorul General al României

Procurorul General al României, Augustin Lazăr, a reacționat după modificările aduse Codului Penal.





Augustin Lazăr a declarant că instituția pe care o conduce va cere sesizarea CCR privind modificările aduse Codului Penal, una dintre cele mai contestate schimbări fiind cea referitoare la abuzul în serviciu.

"Va fi neplăcut pentru ordinea de drept fiindcă, neavând acext text, va fi greu să lucrăm cu instrumente juridice mai vechi. Noi, când am intrat în UE, am adoptat instrumente juridice care să fie de actualitate, care să permită combaterea criminalității la un nivel performant. Eu sunt optimist. Vom identifica ceea ce credem noi că are aparență de neconstituţionalitate și vom sesiza instituțiile care au competența de a sesiza CCR", a spus Augustin Lazăr.

Pagina 1 din 1