Misteriosul laborator militar pe lângă care cad otrăviți britanicii

Descoperirea în Marea Britanie a unui nou caz de dublă otrăvire cu agentul neurotoxic Novicioc, după contaminarea în luna martie a fostului (?) agent dublu rus Serghei Skripal și a fiicei sale Iulia, a făcut să abunde în presă dezvăluirile cutremurătoare despre laboratorul chimic militar britanic de la Porton Down.





Spre deosebire de cei doi Skripali, cetățenii britanici Charley Rowley, de 44 de ani, și partenera sa, Dawn Sturgess, de 45 de ani, găsiți sâmbătă, 30 iunie, în stare critică, la Amesbury, nu au nimic obscur în trecutul lor, care să justifice o acțiune de lichidare sau răzbunare.

Amesbury se află la numai 11 kilometri de Salisbury, ceea ce a determinat autoritățile britanice să presupună că Rowley și Sturgess au fost intoxicați din greșeală cu „rămășițe” de Novicioc de la atacul asupra lui Serghei și Iuliei Skripal.

Dar Amesbury, ca și Salisbury, se află la o distanță de 8-9 kilometri de Porton Down, unde se află localizat laboratorul chimic al armatei britanice. „Nu există absolut nici o dovadă că acest amplasament este altceva decât o coincidență”, scrie The Independent.

Însă această „coincidență” a stârnit o mulțime de zvonuri și teorii ale conspirației. Dar și dezvăluiri cumplite. Astfel, New York Times citează afirmațiile lui Nikolai Kovalyov, fost director al Serviciului Federal de Securitate (FSB, vechiul KGB), care sugerează că un savant „scăpat de sub control” de la laboratorul Porton Down ar fi putut face experimente asupra persoanelor care trăiesc în proximitate. „Putem anticipa o nouă dezinformare a Kremlinului, asemănătoare celor la care am asistat în urma atacului de la Salisbury”, a declarat ministrul britanic de Interne, Sajid Javid.

Zvonurile, care au luat amploare nu doar pe rețelele de socializare, ci și în presa britanică, sunt alimentate de trecutul extrem de controversat al centrului științific de la Porton Down, în condițiile în care Londra nu a produs până acum nici o dovadă palpabilă a implicării Moscovei în cele două duble otrăviri.

Laboratorul militar britanic a afirmat că este vorba de influența agentului neurotoxic Novicioc, dar nu a putut dovedi proveniența sa. Novicioc a fost creat în Uniunea Sovietică în anii ’70 și ’80, însă în anii 1990, savanții sovietici refugiați au dus formula agentului și în Occident.

Experiențe cu moartea pe cobai umani

În 1999, poliția a deschis o anchetă privind experiențe ale centrului care ar fi pus în pericol viața unor soldați. „Din 1945 până în 1989, Porton a expus peste 3400 de cobai umani la acțiunea unor agenți neurotoxici. Pare probabil că, de-a lungul unei atât de lungi perioade, Porton a expus la aceste gaze mai mulți subiecți umani decât oricare altă instituție științifică din lume”, scria la vremea respectivă The Guardian.

Ancheta autorităților nu a dus la nici un rezultat, însă în 2008 Ministerul Apărării a acordat o compensație de 3 milioane de lire sterline (4 milioane de euro) pentru 360 de foști membri ai forțelor armate care afirmau că au fost utilizați pe post de cobai pentru experimente științifice în timpul Războiului Rece. Totuși, ministerul nu și-a recunoscut nici o responsabilitate. În schimb, a recunoscut că un soldat al forțelor aeriene, Ronald Maddison (foto), a decedat în 1953 după ce a participat la un experiment cu gaz sarin. Acest trecut încărcat și tulbure nu face decât să dea apă la moară zvonurilor.

