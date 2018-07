Dramă în SHOWBIZ. Este despărțirea MOMENTULUI. „Am fost MINȚIT și ÎNȘELAT”

Mircea N. Stoian a luat o decizie radicală. Omul de televiziune a decis să pună capăt relației pe care o avea de un an și jumătate.





De-a lungul timpului, Mircea N. Stoian a dat dovadă de discreție în ceea ce o privea pe femeia din viața lui, însă acum a dat cărțile pe față și a vorbit despre motivele rupturii dintre el și cea care părea să-i fie sufletul pereche.

„A fost cea mai toxică relație din viața mea. Am fost mințit, înșelat, folosit în toată această perioadă fără niciun fel de scrupul. Toate certurile dintre noi au avut la bază această relație bolnavă dintre ea și cel care i-a fost soț. (…) Vorbesc la telefon aproape zilnic, se văd o dată la câteva zile, la ea acasă, care de fapt e încă și casa lui, își fac reciproc cadouri mici sau substanțiale, chiar și când nu e cazul și multe altele care depășesc cu mult o relație firească între doi oameni divorțați, chiar rămași prieteni. (…) Un exemplu între multe altele. La începutul lunii martie, după ce el a stat la ea acasă într-o sâmbătă pe la prânz, vreo cinci ore, timp în care ea a nu a răspuns la telefon, ne-am certat și am rupt relația. După câteva săptămâni de reluări, discuții și tatonări, am iertat-o sperând că a înțeles adevăratele lui motivații pentru care o caută și că va renunța în sfârșit la relația asta patologică. Se pare că m-am înșelat. I-am spus atunci că sunt dispus să renunț eu la relația cu ea în cazul în care vrea să se împace cu fostul soț și să își refacă familia. A refuzat cu jumătate de gură.”, a declarat Mircea N. Stoian, înformează cancan.ro.

Mircea N. Stoian i-a oferit ajutor necondiționat fostei sale iubite. Iar atunci când femeia din viața lui i-a cerut să o ajute să-și găsească un loc de muncă, omul de televiziune nu a ezitat și a făcut tot posibilul să o angajeze pe cea care părea să fie iubirea vieții sale.

Mircea N. Stoian nu regretă decizia de a se despărți de femeia alături de care a stat un an și jumătate. Omul de televiziune a decis că trebuie să facă ordine în viața personală deoarece momentele de tandrețe dintre el și fosta lui iubită lipseau cu desăvârșire în ulrima perioadă.

„Nu poți regreta un om care s-a folosit de tine sistematic. Nu au existat în tot acest timp în care am fost împreună, decât extrem de rar, momente de tandrețe sau manifestări normale de încredere, dragoste și afecțiune. Numai certuri pe tema pe care am amintit-o. Probabil ar fi trebuit să rup relația la câteva săptămâni după ce am cunoscut-o. Nu știu de ce nu am făcut-o. Probabil din prostie și din speranța că poate se va transforma în timp. De ziua mea nu mi-a făcut cadou nici măcar un pachet de biscuiți sau o napolitană de un leu. O floare, ceva… Nimic. Mi-a motivat, rece și distant, așa cum a fost tot timpul în acea zi, că nu a avut timp de mine, deși în acea perioadă nu a avut nimic altceva de făcut. Nu am ce să regret. Nu pot să regret un om care îmi spunea că visul ei e să mă vadă mort, în coșciug, iar ea să vândă bilete să vină lumea să mă scuipe în sicriu. Și nu a spus-o la nervi, ci la multe zile după ce ne-am împăcat ultima oară, în martie. Am rămas șocat de ce e în mintea ei. Atunci mi-a părut rău, rău de tot, că ne-am împăcat. Oricum, nu merita efortul de a mai continua acestă relație, deși, recunosc are și multe calități”, a mai punctat Mircea N. Stoian.

