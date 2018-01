Când s-a produs RUPTURA ÎN PSD? Olguţa a devoalat: „Episodul Plumb - Shhaideh, moment INADMISIBIL”

Lia Olguța Vasilescu, a declarat în direct, la TVR că ruptura între partid și premierul Tudose s-a produs după episodul cu miniștrii Rovana Plumb și Sevil Shhaideh.





„La inceput era mult mai apropiat de partid. Comunica de fiecare dată cu membrii Cex-ului. Ne strangeam mai multi mebri ai guvernului, discutam...Ruptura s-a produs, cred eu, in momentul in care a fost discutia cu Rovana Plumb și Sevil Shhaideh, care a iritat la maximum partidul. A fost o stare in partid pe care eu n-am simtit-o niciodata de cand sunt membru. A fost chiar unanimitat atunci, in toate vocile care s-au exprimat in cadrul Cex-ului ca asa ceva este inadmisibil. Cu toate astea, doamnele au demisionat, altfel partidul le sustinea fara niciun fel de problema... Prima oara s-a facut un compromis, a doua oara partidul a refuzat sa faca acelasi compromis”, a precizat Lia Olguța Vasilescu.

„Principalul reproș al meu față de fostul premier este ca nu a comunicat cu partidul. In rest, nu am ce sa-i reprosez lui Tudose. Ne auzeam chiar si de trei ori pe zi la telefon. Discutam tot timpul. Chiar a fost un premier preocupat, dovada ca pe mandatul sau s-au intamplat mult mai multe masuri de guvernare”, a mai spus ministrul Muncii, la emisiunea Romania9, difuzată la TVR1.

Olguța Vasilescu: „Lui Tudose i se reproșa că...” Ministrul Muncii a spus TOT

Făcând referire la ceea ce PSD i-a reproșat premierului Tudose, Olguța Vasilescu a declarat în aceeași emisiune:

„Premierul a spus-o clar cu voce proprie: avea doar o relatie institutionala cu Dragnea. Probabil ca relatia lor s-a deteriorat. Nu este in ordine cu presedintele de partid...relatia institutionala este relatia dintre institutii, nu una de partid„