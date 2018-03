Mihaela Borcea, DUSĂ DE URGENȚĂ LA UN SPITAL din Austria. Psihic puternic, în ciuda SITUAŢIEI CRITICE. News alert

Mihaela Borcea se confruntă cu probleme de sănătate, fosta soție a lui Cristi Borcea ajungând de urgență pe masa de operații. După ce s-a luptat cu intoxicaţia cu mercur, acum femeia de afaceri este nevoită să suporte noi intervenții ale medicilor.





Mihaela Borcea a suferit o intervenţie de urgenţă în Austria. Problemele la un picior, căpătate în urma unui accident mai vechi la schi, au recidivat. De data asta sunt mult mai grave. Din cauza durerilor, afacerista a fost nevoită să se lase pe mâna medicilor. Se pare că operaţia a reuşit, iar Mihaela Borcea aşteaptă să vadă că şi vindecarea va fi una de succes, scrie SpyNews.

"Eu am trecut prin foarte multe! Mercurul a făcut ravagii în corpul meu, dar nu vreau să mă victimizez. Sunt sănătoasă şi puternică! Am fost cu copiii la schi şi am schiat şi eu, deşi am din nou o problemă, o ruptură de ligamente" declara în urmă cu câteva luni Mihaela Borcea.

