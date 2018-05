Ultimele veşti despre starea lui Michael Schumacher! APELUL făcut către public. „Hai să acceptăm asta, să respectăm deciziile ei și...”

Luca Badoer (47 de ani), un fost pilot al Ferrari, spune că îl vizitează des pe Michael Schumacher, spetuplul campion la Formula 1 care este în recuperare după un accident suferit la schi, în 2013. Acesta a mai devoalat că toată lumea face orice pentru recuperarea germanului, însă nu poate oferi mai multe detalii deoarece familia sa vrea să păstreze totul secret. Reamintim că Michael Schumacher, în vârstă de 48 de ani, s-a rănit grav la cap după ce a căzut la schi, în decembrie 2013, în staţiunea Meribel din Alpii francezi.





În ultimul timp, extrem de puţine informaţii despre starea lui Michael Schumacher au ajuns în presă, iar "secretomania" este impusă de soţia fostului pilot, spune Badoer, citat de Diariodelweb.it.

Familia lui Schumacher A LUAT DECIZIA. „Este ca şi cum am avea un Mare Premiu (...) ESTE o UȘURARE” "Îl vizitez pe Michael în mod regulat. Dar familia lui vrea să păstreze secret tot ce ţine de el şi eu respect 100% acest lucru. Toată lumea face tot ce e posibil pentru recuperarea lui Schumi. Corina permite accesul pentru foarte puţine persoane. Hai să acceptăm asta, să respectăm deciziile ei şi să nu creăm polemici", a declarat Badoer, explicând astfel de ce un fost coleg al lui Schumacher, brazilianul Rubens Barichello, nu a fost lăsat să-l vadă pe acesta, potrivit informațiilor prosport.ro. Michael Schumacher, septuplu campion mondial în Formula 1 (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004), a suferit duminică un grav accident la schi pe o pârtie din staţiunea Meribel, acolo unde are o vilă. Germanul schia alături de fiul său de 14 ani, când s-a lovit de o stâncă. Imediat după impact, casca lui Schumi s-a spart. Germanul are leziuni pe ambele părţi ale creierului.

