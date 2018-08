Mesajul ISTORIC al renumitului părinte CALISTRAT pentru românii din DIASPORA

Mai sunt doar câteva zile până când, la București va avea loc Mitingul Românilor din Diaspora, manifestare la care sunt așteptați după cum s-a anunțat peste 1.000.000 de români.





Unul dintre cei mai mari duhovnici ai României, părintele Calistrat de Mănăstirea Vlădiceni a știut să le trimită un mesaj de încurajare celor care vor veni în fața Guvernului și își vor spune doleanțele.

”Romanii care lucreaza in strainatate s-au apropiat foarte mult de Dumnezeu. Este un fenomen extraordinar. (…) Cunosc o femeie care a lasat acasa cinci copii si a muncit doi ani aproape pe degeaba pentru a obtine permis de munca in Italia. A fost sclava doi ani. Dupa aceea a mai lucrat 15 ani si acum are o pensie de 400 euro si una mult mai mica de aici, din Romania. Trebuie sa ai curaj tu, ca mama, sa pleci sa muncesti pe degeaba doi ani si sa lasi acasa cinci copii. Asta este jertfa. La astfel de jertfe nu se ingramadesc multi si apoi este usor sa arunci cu piatra in Diaspora”, a spus părintele Calistrat, potrivit newsteam.ro

”3-4 miliarde lei pe an intra bani in tara de la romanii care muncesc in alte tari si intretin acasa familia. Au avut politicienii curajul sa spuna ca vor impozita acesti bani si atunci trebuia sa li se puna pielea pe bat si trebuiau intrebati cat au dormit ei pe banci ca sa ma impozitezi pentru o suta de euro? Nu e de ajuns ca imi iei TVA, nu este de ajuns ca imi pui adaosuri comerciale fara sa imi dai nimic? Impozitul pe casa, pe tren il platesc parintii care au ramas in tara, tu de ce sa imi iei bani? Mergand acolo si implementand ortodoxia cred ca Dumnezeu va varsa harul peste oamenii de acolo prin puterea Lui cea mare si nu ii va pierde pentru ca sunt romanii acolo, preotii, episcopii care se roaga ca ei sa prospere si sa aiba si romanii”, a spus parintele Calistrat Chifan.

