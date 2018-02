Cel mai HOT artist latino american, ACUZAT că l-a plagiat pe Fuego! Ce MELODIE i-ar fi furat. CRITICII au dat VERDICTUL!

Plagiat în lumea artistică! Maluma, artistul latino-american aflat în mare vogă, ar fi furat melodia lui Fuego, cu care a adunat peste jumătate de miliard de vizualizări. Asemănarea dintre „Corazon" a lui Maluma și melodia „Sărut, femeie, mâna ta", interpretată de Fuego este de-a dreptul izbitoare, spun criticii. Rămâne de văzut dacă Fuego va lua vreo inițiativă în acest sens.





De aceeași părere este și cântăreața de muzică populară Maria Cârneci. Aceasta e declarat pentru B1 TV că există asemănări incontestabile și îl îndeamnă pe Paul Surugiu să se adreseze specialiștilor pentru a-și face dreptate.

"Categoric există asemănări. Nu știu cât este de dispus Paul să meargă să-l caute pe Maluma. L-a forurile care se ocupă la nivel internațional poate să ducă piesa lui în original și să demonstreze. Sunt oameni de specialitate, nu vor confunda do major cu do minor. Paul, dacă-l ține buzunarul, nervii și tipul, poate merge să-și caute dreptatea. Seamănă izbitor. Din câte știut eu, dacă 3-4 măsuri sunt identice, artistul X a plagiat dintr-o altă piesă internațională", a spus Maria Cârneci, potrivit B1Tv.

Cântăreața nu a ratat ocazia nici să-i atace pe politicieni, apreciind că plagiatul este extins în țara noastră și că aleșii ar face bine să plagieze "salariile din țările civilizate, buna creștere, educația."

Cine este Maluma

Numele real al lui Maluma este Juan Luis Londono Arias, insa producatorii care l-au remarcat si i-au propus sa ii faca primul album, i-au sugerat si sa-si gaseasca un nume de artist.

2016 a fost anul lui Maluma

Anul acesta, Maluma a cucerit definitiv Youtube-ul, asta pentru ca artistul are nu milioane, nu zeci de milioane, ci sute de milioane de view-uri la aproape toate clipurile sale! „El Perdedor” are nici mai mult, nici mai putin de 457 milioane de vizualizari, in timp ce „Sin Contrato” a ajuns la peste 175 de milioane. Tot anul asta, Maluma a ajuns la urechile artistilor internationali, asa ca, revelatia muzicii latino americane are deja piese cu Ricky Martin, dar si cu Shakira!

Pagina 1 din 1