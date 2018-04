Ce LOVITURĂ îi pregătește procurorul special Mueller lui Trump. N-ARE DOVEZI să-l pună sub ACUZARE, dar pregătește acuzația de OBSTRUCȚIONAREA JUSTIȚIEI

Procurorul special Robert Mueller nu are niciun indiciu pentru a-l pune sub acuzare pe Donald Trump, dar pregătește un raport privind o eventuală obstrucționare a justiției.





Preşedintele american, Donald Trump, este cercetat de echipa procurorului special Robert Mueller, însă fără să fie pus sub acuzare, a afirmat marţi cotidianul Washington Post, citând surse anonime, relatează AFP, preluată de Agerpres. Mueller este însărcinat să stabilească dacă a avut loc vreo înţelegere secretă între echipa lui Trump şi Rusia în timpul campaniei pentru alegerile prezidenţiale din 2016. Donald Trump denunţă această anchetă ca fiind o „vânătoare de vrăjitoare” îndreptată împotriva lui, în timp ce Moscova dezminte orice implicare a autorităţilor ruse în campania americană. Washington Post, care se referă la trei surse neidentificate, a scris că procurorul Mueller îl consideră pe Donald Trump ca un subiect al anchetei sale, ceea ce înseamnă că nu are niciun indiciu pentru a-l pune sub acuzare. Potrivit aceloraşi surse, Mueller le-a spus avocaţilor preşedintelui că pregăteşte un raport asupra acţiunilor lui Trump şi unei posibile obstrucţionări a justiţiei din partea sa. Fost director al FBI şi fost procuror federal, Mueller a fost numit în mai 2017 pentru a ancheta asupra unei eventuale înţelegeri secrete între echipa de campanie a lui Trump şi autorităţile ruse. Serviciile americane de informaţii consideră că preşedintele rus, Vladimir Putin, în persoană s-a aflat în spatele pirateriei cibernetice şi campaniei de dezinformare vizând să perturbe alegerile prezidenţiale din SUA şi să crească şansele lui Donald Trump de a le câştiga

