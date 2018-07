LONDRA sau LONDONISTAN? Cum devine capitala Marii Britanii „FARUL ISLAMULUI”. Istoria ALTFEL decât o înveți la școală

Capitala Marii Britanii nu mai e Londra, ci Londonistan. Asta spun, mai în glumă, mai în serios, mulți dintre cei care au vizitat recent metropola de pe malul Tamisei.





Porecla, care atașează Londrei sufixul stan (loc sau țară în persană) ca la Pakistan sau Afganistan, a fost inventată la mijlocul anilor 90 ai secolului trecut de oficialii francezi. N-a fost vorba însă de una dintre secularele înțepături și ironii pe care și le adresează cele două popoare peste Canalul Mânecii.

Dimpotrivă, francezii erau cât se poate de furioși că atacurile care au lovit în 1995 țara lor și Belgia au pornit din Londra și i-au acuzat pe britanici că n-au făcut nimic pentru a combate fundamentalismul islamist.

Treptat, porecla pusă în derâdere a început să fie folosită frecvent de The New York Times, Vanity Fair și The Weekly Standard. Asta pentru că, la Londra, ca și în alte mari orașe din Regatul Unit, multiculturalismul a adus o creștere exponențială a imigranților din Orientul Mijlociu și Nordul Africii.

Cu toate astea, Londra nu este încă un oraș majoritar musulman. E drept, numărul imigranților veniți din toate colțurile lumii l-a depășit pe cel al britanicilor, iar primar a fost ales faimosul Sadiq Khan, dar musulmanii nu sunt majoritari. Un recensământ făcut în 2011 de Office for National Statistics arăta că numărul lor ajunsese la 12,4 la sută din populație în regiunea metropolitană a Londrei, trecând de 30 la sută doar în districtele Newham și Tower Hamlets.

Desigur, de atunci cifrele s-au schimbat, dar nu atât de mult. În analiza făcută pentru Gatestone Institute, Giulio Meotti surprinde exact fenomenul: ”Londonistan nu este coșmarul majorității musulmane, este un hibrid cultural demografic și religios în care Creștinismul se află în declin, iar Islamul avansează”.

În 2012, în încercarea de a obține un nou mandat de primar al metropolei, laburistul Ken Livingstone a promis că va transforma capitala britanică într-un far al Islamului. Cu lipsa de scrupule a stângii dependente de voturile imigranților, Livingstone a făcut această promisiune la una dintre moscheile în care s-au pregătit unele dintre cele mai sângeroase atentate.

Islamiștii nu mai au însă nevoie de cozi de topor. Se descurcă și singuri. În ultimii ani la Londra s-au înălțat 432 de moschei noi. Unele dintre ele sunt foste biserici, precum Hyatt Unites Church, cumpărată de comunitatea egipteană. Același lucru s-a petrecut și cu St. Peter. Regulile economiei de piață acționează clar în favoarea islamizării.

Lipsite de credincioși, bisericile se închid, 500 până în acest moment. În vreme ce musulmanii nu au loc în moschei. Daily mail a publicat fotografiile unei biserici și a unei moschei aflate la numai câțiva metri distanță una de cealaltă în centrul orașului.

La San Giorgio, destinată să găzduiască 1200 de credincioși, numai 12 ani au venit să participe la liturghie. Moscheea de pe Brune Street Estate are cu totul alte probleme. În sală încap doar 100 de persoane. În fiecare vineri locul este supraaglomerat, iar musulmanii ocupă strada ca să se roage.

Chestiunile religioase sunt ultima problemă a englezilor, care se proclamă în număr tot mai mare liber cugetători, atei sau budiști. Mult mai grav este că din ce în ce mai multe voci (nu numai musulmane) vorbesc despre preluarea unora dintre principiile de drept islamic – sharia- în societatea engleză.

Despre toate acestea, dar și despre cartea „Londonistan, Cum pune Marea Britanie bazele unui stat terorist în interiorul granițelor ei” vom vorbi în articolul de mâine.



