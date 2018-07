Lipsa fondurilor a blocat construcția Moscheii de la București

Moscheea din Bucureşti nu se va mai construi din cauza lipsei de bani, iar terenul pe care urmă să fie ridicată clădirea va fi restituit către RAAPPS, a declarat Iusuf Murat, membru al Cultului Musulman din România.





„Noi am făcut o adresă, am înapoiat terenul către Secretariatul de Stat pentru Culte, cu care am avut un protocol. Nu am mai putut continua proiectul cu moscheea. (...)

Acest proiect nu a mai continuat datorită unor surse de finanţare şi de aceea ne-am şi oprit. (…)

Costurile depăşeau oricum foarte mult bugetul pe care îl are instituţia şi pe care şi-l permite cultul musulman la ora actuală”, a spus Iusuf Murat.

Terenul acordat în 2015 prin hotărâre de guvern se află chiar lângă Romexpo și are o suprafață de 11.000 metri pătrați.

