LIGA I. Gică Hagi, ECHILIBRAT după victoria de la Iași: „Nu cred că ne putem lupta la titlu”

FC Viitorul s-a impus, vineri, pe terenul formației CSM Poli Iași, scor 2-0, într-o dispută din etapa a 4-a a play-off-ului campionatului intern.





FC Viitorul a câștigat partida jucată, vineri, pe terenul celor de la CSM Poli Iași, scor 2-0, în runda a 4-a a play-off-ului campionatului intern. Dobrogenii au deschis scorul în repriza a doua, prin Mihai Voduț, cel care a punctat în minutul 59, și și-au dublat avantajul datorită lui Ianis Hagi (85). Întrebat dacă mai crede în șansele la titlu, Gică Hagi a răspuns, realist, că și-a luat gândul de la trofeul pe care l-a câștigat anul trecut.

„Suntem singurii din campionat care am reușit cele trei victorii cu Iașiul în acest sezon. Arătăm bine. Ce e de menționat e că noi de când a început 2018 jucăm foarte bine. Am luat decizia în iarnă să ne bazăm pe jucători foarte tineri, cu căpitan tânăr. Mi-am asumat anumite riscuri când m-am bazat pe jucători atât de tineri din iarnă. Nu cred că ne putem lupta la titlu. Ar trebui ca CFR să nu mai joace. Ne luptăm pentru locul 3 anul acesta”, a spus Hagi la Look TV.

Viitorul se află pe locul al 4-lea, cu 29 de puncte, în urma celor de la FCSB, CFR Cluj (câte 35) și CS „U” Craiova (31).

Pagina 1 din 1