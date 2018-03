LIGA I. CS „U” Craiova a ratat o VICTORIE esențială, pe terenul celor de la Viitorul. Oltenii au irosit un penalty

FC Viitorul și CS „U” Craiova au încheiat fără goluri partida disputată, vineri, la Ovidiu, în etapa a 2-a a play-off-ului campionatului intern.





FC Viitorul și CS „U” Craiova au remizat, scor 0-0, într-o confruntare din runda a 2-a a play-off-ului Ligii I. Oaspeții au irosit o mare șansă în repriza a doua, pentru că Hristo Zlatinski a ratat un penalty, în minutul 58, trimițând în bară. După acest rezultat, craiovenii sunt pe locul al 3-lea, cu 30 de puncte, în spatele celor de la CFR Cluj (33) și FCSB (31). Echipa lui Gică Hagi se află pe poziția a 4-a, cu 23 de puncte.

„Nu am jucat un meci bun din punct de vedere tehnic. E dificil să ai un rezultat bun dacă joci așa. Deci, ne mulțumim cu egalul. Nu ne-am asumat riscuri în timpul meciului. Repet, problema noastră a fost că nu am făcut un joc bun tehnic. Dacă n-am câștigat, înseamnă că nu am fi meritat să ne impunem aici. Sunt aici să vorbesc despre meci, nu despre alte lucruri. Nu faptul că nu l-am introdus pe Gustavo e problema, trebuie să mai schimbăm din când în când. Trebuie să înțelegem ce greșeli am făcut”, a spus antrenorul Craiovei, Devis Mangia, la Telekom Sport.

„A fost un meci echilibrat. E incredibil că noi și Craiova n-am marcat. A fost o intensitate bună, s-au întâlnit două echipe bune, două echipe agresive. A trebuit să schimb anumite lucruri în acest meci, de asta am folosit un sistem 3-4-3. Ne simțim bine acasă, mi-am felicitat jucătorii, știam că întâlnim o echipă foarte bună, foarte periculoasă pe contraatac. Am gândit-o bine, am stat sus, am pus presiune. A fost altceva față de meciul cu FCSB, sunt mulțumit de jucătorii mei. Îmi doresc mereu mai mult, jucătorii trebuie să aibă încredere, să joace curajos, ăsta este jocul nostru. Obiectivul nostru este și va fi locul 3. Suntem în cursă, o să încercăm să ne luptăm. Vrem să creștem de la meci la meci. Când vorbiți de noi, nu uitați că noi am luat decizia în iarnă de a face o echipă tânără. Am băgat doi copii, unul din 1999, altul din 1998. Ăstia suntem, avem curaj și trebuie să-i promovăm”, a afirmat și Gică Hagi la Look TV.

Pagina 1 din 1