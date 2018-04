LIGA I. CFR Cluj s-a impus pe terenul celor de la Viitorul. Ardelenii au revenit pe prima poziție a clasamentului

CFR Cluj a câștigat cu 2-1 partida disputată, duminică, pe terenul formației FC Viitorul, în runda a 5-a a paly-off-ului campionatului intern.





CFR Cluj a trecut la limită de FC Viitorul (scor 2-1), într-o confruntare disputată, duminică, la Ovidiu, în etapa a 5-a a play-off-ului Ligii I. Oaspeții au marcat datorită lui Billel Omrani (11) și Ciprian Deac (25), gazdele au redus din diferență prin Ianis Hagi (85), cel care a ratat o lovitură de la 11 metri, dar pe respingerea lui Arlauskis a punctat. După această victorie, CFR a redevenit lideră în Liga I, cu 39 de puncte. Pe poziția a 2-a se află FCSB (38), care luni va juca în deplasare la Astra Giurgiu.

„Știam că atunci când vii la Viitorul e foarte greu. E extrem de greu ca cineva să-i dea două goluri. Gică are jucători foarte buni. Am pregătit meciul să ne apărăm sus. Aveam nevoie de o victorie. Cred că meritam și al treilea gol, deși l-am înscris și ne-a fost anulat. Eu zic că golul a fost valabil. În repriza secundă Viitorul a atacat, iar noi am căzut fizic. Ocaziile la poarta noastră nu au existat. Penalty-ul a fost dat prea ușor. Am obținut trei puncte foarte, foarte mari. E bine că n-am pierdut în 2018”, a spus Petrescu la Digi Sport.

