Larisa Iordache, evoluție de nota 10 la piscină

Gimnasta Larisa Iordache (22 de ani) a luat o scurtă pauză de la antrenamente și a făcut o scurtă incursiune la o piscină din București, pentru a traversa mai ușor zilele toride.





Larisa a postat pe contul de Instagram o poză însoțită de un mesaj motivațional, prin care arată să se simte bine în pielea ei.

„Unii măiubesc, iubesc, unii mă plac”

„Nu am un corp uimitor și nici un abdomen plat. Sunt departe de a fi considerată un model, dar asta sunt eu. Mănânc. Am mai multă grăsime decât ar trebui. Am cicatrici pentru că am o poveste în spate. Unii mă iubesc, unii mă plac, câțiva mă urăsc. Am făcut bine, am făcut rău… Ies pe stradă fără machiaj și câteodată nici nu îmi aranjez părul. Sunt spontană și nebunatică. Nu pretind că sunt altcineva, poți să mă placi sau nu. Nu o să mă schimb! Și dacă te iubesc, o fac cu toată inima! Nu îmi cer scuze pentru cum sunt”, a scris gimnasta.

Larisa Iordache este multiplă campioană mondială și europeană, iar la Jocurile Olimpice din 2012 a câștigat medalia de bronz cu naționala României. Sportiva a fost chinuită de mai multe accidentări de-a lungul carierei, ultima petrecânduse la Montreal, anul trecut, la Campionatele Mondiale. Ea și-a rupt tendonul lui Ahile, a fost operată, iar în prezent se recuperează și se antrenează fără să forțeze.

