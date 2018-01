Urmare a dezvăluirilor din ediția de ieri a Evenimentului zilei, cu privire la implicarea fostului soț al șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, într-un dosar de corupție, am primit la redacție un drept la replică, pe care îl reproducem integral. O facem, însă, însoțit de câteva precizări necesare. În primul rând, despre punerea în mișcare a acțiunii penale față de Narcis Neaga, ziarul nostru a relatat pe larg. În al doilea rând, fapt foarte important, procuroarea Mihaela Iorga – Moraru, întrebată de jurnaliști despre cele publicate de EVZ, a spus: „Nu confirm, dar nici nu infirm!”





Despre autostrada Sibiu-Orăștie s-a tot vorbit în ultimul timp. Este autostrada scufundată, cea care s-a stricat la zece luni de la darea în folosință. S-a încercat acreditarea ideii că defecțiunile au apărut din cauză că a fost inaugurată înainte de vreme, din motive de campanie electorală. Probabil că acestea au fost argumentele avocaților companiei constructoare Salini Impregilio în cadrul arbitrajului de la Paris, altfel nu se explică cum de statul român, prin CNAIR, a fost „condamnat” să plătească italienilor aproximativ 20 de milioane de euro.

Pe scurt, istoria acestui caz este următoarea: În turul doi al prezidențialelor din 2014, Victor Ponta, pe atunci prim-ministru și candidat la președinția României, ar fi cerut să taie panglica la acel tronson de autostradă pentru a câștiga capital electoral. Ioan Rus, ministrul Transporturilor și Narcis Neaga, șef al CNADNR la acea vreme, au cerut constructorului italian să se facă luntre și punte și să se realizeze inaugurarea tronsonului de autostradă. Se pare că solicitarea autorităților române a picat mănușă celor de la Impregilio Salini, care erau într-o întârziere de un an și jumătate față de termenul de predare din contract. Constructorul italian, antreprenor general, s-a conformat și a inaugurat tronsonul în cauză. La vreo zece luni de la inaugurare, șoseaua s-a crăpat, apoi s-a surpat. Autostrada a fost închisă și a început ancheta.

DNA a intrat pe fir prin procurorul Mihaela Moraru Iorga

În toiul scandalului, fiecare a dat vina pe fiecare. Italienii de la Impregilio au dat vina pe Narcis Neaga și pe Guvernul României. Ba chiar au „scăpat” către presă o înregistrare a unei ședințe de lucru în care italienii avertizau partea română despre riscurile de a turna asfalt la minus 10 grade. După o perioadă de analiză și anchetă, Guvernul României a tras concluzia că italienii nu au respectat proiectul și calitatea materialelor, motiv pentru care au reziliat contractul. Corpul de control al Ministerului Transporturilor a sesizat DNA. Iar DNA, cu aplombul cunoscut, a pornit ancheta. Se întâmpla la sfârșitul anului 2015 și se vorbea atunci că este o anchetă pe siguranță națională. Iar procuror era nimeni altul decât Mihaela Moraru Iorga, cea alungată recent din DNA de către șefa instituției, Laura Codruța Kovesi. Cercetarea a început în forță, cu audieri, martori protejați, descinderi și alte proceduri specifice… Doar că, la un moment dat, ancheta a nimerit peste un cetățean numit Eduard Kovesi din Sibiu, cunoscut și sub numele de alint, Bebe. Bebe Kovesi. Eduard „Bebe” Kovesi este fostul soț al Laurei Codruța Kovesi, șefa DNA. În timpul scandalului Black Cube, despre Eduard Kovesi se spunea că a fost una dintre țintele detectivilor israelieni. Și s-a mai spus că la proces a refuzat să se constituie parte civilă sau vătămată împotriva spionilor israelieni. Despre Eduard „Bebe” Kovesi, opinia publică cunoaște foarte puține lucruri. În principiu, fostul soț al Codruței Kovesi a fost un personaj discret la nivel național, aproape inexistent pentru presă. Bebe, în vârstă de 54 de ani, deține o firmă în Sibiu, Led Communications, care se ocupă cu televiziunea prin cablu, internet și alte activități care țin de domeniul telecomunicațiilor. În presă a apărut informația cum că, inițial, a fost angajat al companiei RCS&RDS după care firma sa, Led Communications, a intrat în relații contractuale cu fostul angajator. Afaceri legate de telecomunicații, desigur. Însă prosperitatea ultimilor ani nu i-a fost adusă lui Kovesi de afacerile cu fibra opică și internet, așa cum lasă de înțeles siteul firmei sale, ci de afacerea din construcțiile de autostrăzi. Pentru că Bebe Kovesi a fost implicat până peste cap în furnizarea de materiale de construcții pentru autostrada Sibiu-Orăștie, Lugoj-Deva și Sebeș-Turda, pe loturile unde au lucrat firme italiene, în special Salini Impregilio, dar mai ales firmele românești tampon ale italienilor.

Eduard Kovesi, paravan de milioane de euro pentru o firmă din Ardeal

Eduard „Bebe” Kovesi a vândut materiale de umplutură către constructorii de autostrăzi din zonă - pietriș, balastru, pământ de umplutură etc - direct sau prin intermediul unor firme înființate pe repede înainte de către alți afaceriști care nu au avut în viața lor treabă cu domeniul construcțiilor. De fapt, Kovesi nu a făcut altceva decât să se interpună în contractele de furnizare de materiale de construcții, pentru a asigura „spatele” și protecția firmelor de construcții, în schimbul unor milioane de euro, așa cum rezultă din datele contabile ale firmei Led Communications. Dar, pentru a înțelege cum a ajuns Bebe Kovesi și alți neaveniți să construiască autostrăzi în România, trebuie să ne întoarcem la originile contractului Sibiu - Orăștie, lotul 3

În vara anului 2011, pe vremea când ministrul Transporturilor era Anca Boagiu, iar șef la CNADNR, Daniela Draghia, compania italiană Impregilio câștiga și semna contractul de execuție pentru tronsonul 3 al autostrăzii Sibiu Orăștie, de la km 43+885 la km 65+955. Este vorba despre tronsonul care trece prin Miercurea Sibiului, Săliște, Cunta, Aciliu. Adică, exact acolo unde autostrada s-a surpat, s-a fisurat, a fost închisă total sau parțial, nu a putut fi folosită, dar a fost plătită de statul român în proporție de peste 90%! De aproape doi ani, presa din România reia subiectul, fără să existe o explicație a situației. S-a vorbit despre inaugurarea prematură, dar și despre execuția neconformă. În timp ce italienii dădeau vina pe inaugurarea forțată, autoritățile române susțineau tot mai ferm execuția neconformă, bazându-se și pe cele aproximativ 300 de rapoarte de neconformitate întocmite de către consultantul lucrării. Rapoartele întocmite de Cositrans se refereau atât la nerespectarea proiectului, cât și la folosirea materialelor necorespunzătoare de către constructor. Până la urmă, Corpul de Control al Ministerului Transportului a sesizat DNA, iar DNA a deschis un dosar. Au fost audiați, din ce se cunoaște, șefi din CNADNR precum Narcis Neaga sau Mircea Pop, reprezentantul consultantului și fel de fel de reprezentanți ai constructorilor din firmele românești și italiene. Doar că, pe la sfârșitul anului 2015, când mai multe declarații au început să ducă și spre Eduard Kovesi, fostul soț al Laurei Codruța Kovesi, ancheta DNA s-a oprit. Oficial, oprirea anchetei este pusă pe seama unei expertize financiar-contabile amănunțite, însă neoficial ar fi vorba atât despre implicarea lui Eduard Kovesi în acest dosar cât și despre unele vicii procedurale legate de relația de rudenie dintre unul dintre procurorii de caz și un angajat al părții române, situație speculată sau care urma să fie speculată de persoane cercetate în dosar. Mai exact, este vorba despre Mihaela Morau Iorga, procurorul DNA de caz și soțul acesteia, Adi Constantin Iorga Moraru, jurist al CNADNR la vremea aceea. O primă suspiciune cu privire la profesionalismul celor din DNA se naște de aici și anume, cum să dai un dosar în lucru unui procuror care ar putea oricând fi recuzat și activitatea sa contestată de către cei anchetați? Decât dacă nu dorești să „omori” acel dosar cu bună știință.

Legăturile dubioase dintre constructorii italieni și intermediarii români

Revenind la vara anului 2011, Impregilio a semnat contractul de execuție al tronsonului 3 al autostrăzii Sibiu Orăștie, cu termen de execuție de la 20.06.2011 și predarea la 17.04.2013(!!!) Formula de asociere cu care Impregilio a câștigat contractul a suferit modificări pe parcurs. Modificări asupra cărora CNADNR ar fi trebuit să se pronunțe, mai ales că a fost vorba despre firme abia înființate și fără experiență, care au rulat milioane de euro fără să dețină măcar un utilaj, care au țepuit firmele românești executante și care în final au intrat în insolvență sau faliment cu ajutorul unor lichidatori și avocați „celebri”. După care au luat-o de la început, pentru alte autostrăzi sau lucrări de infrastructuri din România. Dar, asupra acestei situații, vom reveni în episoadele următoare. Trebuie spus că de la data semnării ordinului de începere a lucrărilor și până la începerea propriu-zisă a lucrărilor a trecut ceva vreme, cam un an, timp în care s-au schimbat și firmele care lucrau sub contract cu Impregilio. Astfel, în anturajul celor de la Impregilio a apărut o firmă nouă, înființată în ianuarie 2012(!!), cu doi a c ț i o n a r i , unul român și celălalt italian. Este vorba despre Omaum Construct, deținută și administrată de către Ioan Borzea și Massimiliano Andrenacci. Acționarul român, Ioan Borzea, originar din Mediaș, oraș în care tatăl Codruței Kovesi a fost procuror șef timp de 30 de ani, este cunoscut presei mondene ca patron de cluburi și organizator de festivaluri de muzică undergound, implicat în trecut, prin intermediul unor angajați ai săi, inclusiv în trafic de droguri pe litoral.

Vizitele pe șantier

Acționarul italian, Andrenacci, a fost implicat în afaceri penale în regiunea Pescara din Italia, așa cum scrie presa italiană. Între timp, Massimiliano Andrenacci a devenit ginerele lui Nicolae Nejloveanu, omul de afaceri constănțean anchetat de procurori într-unul dintre dosarele de retrocedări ilegale ale lui Radu Mazăre. Conform martorilor, Ioan Borzea a fost prezent pe șantierul autostrăzii încă din anul 2011, însoțit de Domenico Serafini, director comercial al Impregilio Romania la acea vreme, și de patronul firmei All Electrics, firmă cu care italienii intraseră în asociere atunci când au câștigat contractul, pentru execuția terasamentelor. În urma acestor vizite în șantier, Borzea și Andrenacci s-au grăbit să înființeze firma Omaum Construct, la data de 25 ianuarie 2012 și să preia intermedierea afacerilor din șantier. Pentru că despre intermediere este vorba, în condițiile în care firma Omaum Construct nu deținea în proprietate nici măcar un ciocan, darămite utilaje necesare la construirea unei autostrăzi. În realitate, Omaum Construct a devenit interfața dintre constructorul Impregilio și executanții lucrării, respectiv firmele românești contractante. Masa de executanți, firmele românești, au fost adunate de Omaum Construct, fiecare cu ce a avut în dotare, unele un camion, altele un buldozer sau un excavator, altele mai multe utilaje. În total, aproximativ 100 de alte firme mici. Și tot atâtea utilaje, dacă nu cumva chiar mai multe. Printre aceste firme a apărut și Led Communications, firma lui Eduard Bebe Kovesi, dar nu ca executant, ci tot ca intermediar.

Rolul firmei patronate de fostul soț al șefei DNA în afacerea de asfaltare