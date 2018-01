Jurnalistă din Capitală, terorizată de un fost PUȘCĂRIAȘ: „S-a drogat, lăsând dâre de sânge contaminat”. Ce a urmat este HALUCINANT

Mihaela Raluca Tudor, o jurnalistă din Bucureşti se teme în fiecare zi pentru viața și siguranța ei, după ce a fost terorizată, mai mult timp, de un fost pușcăriaș.





Individul, cercetat în numeroase dosare, i-a spart biroul jurnalistei iar într-o altă zi, a intrat peste aceasta, la locul de muncă, sub influența drogurilor și plin de sânge, informează Cancan. Toate acestea ca o „rugăminte” a individului pentru jurnalistă, ca aceasta să nu îi mai facă reclamație și acesta să nu mai ajungă în spatele gratiilor.

Mihaela a dezvăluit totul într-o postare făcută pe pagina sa personală de Facebook și a tras un semnal de alarmă, după ce procurorii au hotărât ca agresorul să rămână în libertate.

„Va atrag atentia asupra unui individ periculos, fost puscarias, lasat in libertate prin neglijenta de catre procurorii Parchetului sector 3!!!

Fapte: individul din poza a intrat prin efractie in biroul meu, la inceputul lunii iunie, furand 4 laptopuri. A fost identificat rapid de politia de la sectia 10, avand asupra lui unul din laptopurile raportate de mine. A fost arestat preventiv in aceeasi luna, pana in noiembrie cand Judecatoria 3 a considerat ca nu e pericol public (desi recidivist) si l-a eliberat sub control judiciar. Desi trebuia sa se prezinte, la sectia 8, saptamanal, nu a facut-o niciodata.

Dupa 60 de zile si nicio prezenta, procurorii de la Parchetul sectorului 3 au cerut revocarea controlului judiciar abia pe 9 ian., cand masura controlului deja expirase si, bineinteles, ca nu fusese nici prelungita. Iata ca, a doua zi, drogat, cu seringa la ureche, mana stanga bagata in pulover, a dat buzna in plina zi peste noi la birou, pentru a ma determina sa il iert, sa nu faca puscarie. Dupa aprox. 20 de minute de calvar si panica, in care l-am rugat in repetate randuri sa paraseasca biroul, in care s-a drogat lasand dare de sange contaminat, a patruns in toate incaperile si a manifestat un comportament amenintator si greu de anticipat si descifrat, am reusit, aproape printr-o minune, sa il imping afara. Intre timp venise si politia, dupa ce o colega sunase la 112, care l-a gasit in fata usii. L-au recunoscut imediat ( fiind condamnat si intemnitat in repetate randuri pentru furt calificat). L-au legitimat, pozat si amendat. Ba chiar au constatat ca avea o mana taiata si infectata, capsata cu capse de metalice pentru hartie. Dupa ce am depus o plangere si s-a facut cercetarea, politistii de la sectia 10 i-au facut un nou dosar penal pentru violare de domiciliu profesional si hartuire. Au mers la Parchetul sectorului 3 sa anunte procurorul si aici s-a terminat povestea. Nicio retinere. De atunci,am luat paznic in propriul birou si umblam peste tot cu frica. Basca, imi spune un apropiat ca e suspect deja si in alte cazuri de furt de cand a iesit.Cum e posibil ca un individ precum Achim Cornel Cristian sa fie liber? De ce altii sunt retinuti/arestati pentru motive infime? De ce un caz conteaza doar cand consecinte ireversibile se produc? De ce acest individ e liber sa va fure si pe voi (sper sa nu il suparati sau surprindeti), iar eu sa stau cu frica-n san cel putin in urmatoarele multe luni pana e condamnat?

In aceasta tara nu exista PREVENTIE. Legea nu e aceeasi pentru toti. P.S.: Sunt la dispozitia autoritatilor si jurnalistilor care vor sa afle mai multe. SHARE!”, a scris jurnalista pe Facebook.

Sursă foto: Facebook.