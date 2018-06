Din atitudinea lui Iohannis se înţelege că „îşi bagă picioarele în tot ce înseamnă ordine constituţională”

Acuzaţiile sunt foarte grave în ceea ce priveşte comportamentul preşedintelui României care, lasă de înţeles, că nu-i prea pasă de situaţia în care se află ţara sub conducerea sa. „Prin refuzului lui Iohannis de a pune în aplicare decizia CCR, această instituţie îşi desfăşoara activitatea nu doar în afara legii, dar şi în afara Constituţiei”, subliniază Chris Terhes, arătând concret cu articole de legi despre neregulile din justiţie.





"Iohannis se tot gandeste pe el daca, cum si cand sa puna in aplicare decizia CCR privind revocarea lui Kovesi. Si face asta de cca 3 saptamani. Atitudinea lui Iohannis demonstreaza ca acesta isi baga picioarele in tot ce inseamna ordine constitutionala.

Mai este aici un alt aspect demn de luat in seama, care va arunca in aer TOATE actele facute de DNA dupa decizia CCR:

DNA-ul, cf. OUG 43/2002, este structura cu personalitate juridica distincta in cadrul PICCJ.

"Procurorul general al PICCJ conduce DNA prin INTERMEDIUL procurorului şef al acestei direcţii", spune art. 3/1 din OUG 43/2002.

Constitutia prevede ca procurorii isi desfasoarea activitatea conform principiul "controlului ierarhic".

Prin urmare, parchetele sunt o structura piramidala, unde exista doar un Procuror General, de la care controlul merge in jos.

Nici o structura din cadrul Ministerului Public nu poate fi condusa de un procuror care e in afara legii, deoarece din acel moment tot ce e mai jos de acel procuror e lovit de nulitate.

Pentru acest motiv Horodniceanu a fost DELEGAT in functia de conducere la DIICOT pana cand vine un procuror-sef titular. Institutia nu putea ramane fara sef, pentru ca s-ar fi compromis principiul constitutional al "controlului ierarhic".

OUG 43/2002 mai spune ca DNA isi desfasoara "atribuţiile numai în temeiul legii şi pentru asigurarea respectării acesteia".

Prin refuzului lui Iohannis de a pune in aplicare decizia CCR, aceasta institutie isi desfasoara activitatea nu doar in afara legii, dar si in afara Constitutiei.

Cand functia de procuror-sef DNA este ocupata nelegal de o persoana, cum e Kovesi acum, TOATE ACTELE DE URMARIRE penala sunt compromise. Iata ce spune OUG 43/2002, la art. 3:

"(1) Atribuţiile Direcţiei Naţionale Anticorupţie sunt următoarele:

b) conducerea, supravegherea şi controlul actelor de cercetare penală, efectuate din dispoziţiile procurorului de către ofiţerii de poliţie judiciară aflaţi sub AUTORITATEA EXCLUSIVA a procurorului şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie"

Art. 10:

"(2) Ofiţerii şi agenţii de poliţie judiciară prevăzuţi la alin. (1) îşi desfăşoară activitatea numai în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, sub AUTORITATEA EXCLUSIVA a procurorului şef al acestei direcţii."

In concluzie, DNA-ul este in afara legii in acest moment, iar actele facute de politistii judiciari sunt nule, deoarece persoana sub a carei "autoritate exclusiva" isi desfasoara activitatea ocupa functia prin incalcarea Constitutiei.

Daca Romania ar avea Procuror General, acesta ar trebui sa fie primul sa-i ceara lui Iohannis sa emita decretul de revocare a lui Kovesi. Lazar are in acest moment o structura sub el care nu mai e sub control ierarhic legitim, asadar e in afara legii.

Inca doua argumente pentru care activitatea DNA, cu Kovesi la conducere, este in afara legii:

"Procurorii îşi desfăşoară activitatea potrivit principiului LEGALITATII" (art. 132 alin. 1 din Constitutie), adica respecta legea intocmai si intru totul.

Codul de procedura penala prevede ca in camera preliminara (care inca exista, dar dupa noile modificari se va elimina, insa atributiile vor ramane) se verifica "LEGALITATEA administrării probelor și a efectuării actelor de către organele de urmărire penală".

Prin urmare, daca activitatea de urmarire penala se face in baza legii, politistii judiciari sunt sub autoritatea "exclusiva" a procurorului sef DNA, iar procurorul sef DNA ocupa functia prin incalcarea Constitutiei si a legii, nu se poate trage decat concluzia logica ca acele acte de urmarire sunt facute prin incalcarea legii. Va las pe voi sa tragi concluzia ce se va intampla cu acele acte de urmarire penala", a scris preşedintele Coaliţiei românilor din SUA, pe contul personal de Facebook.

